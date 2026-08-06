Što učiniti ako netko snima vaše dijete? Donosimo popis sumnjivih ponašanja i upute za brzu reakciju

Novi slučaj pedofilije i ugrožavanja dječje privatnosti potresao je Istru. U jednom tamošnjem turističkom objektu zaštitar je na djelu zatekao muškarca koji je tajno snimao nagu djecu.

Brza i prisebna reakcija zaštitara spriječila je daljnju zloupotrebu i širenje spornih snimki, no događaj je ponovno upalio sve alarme kada je riječ o sigurnosti najmlađih na plažama i bazenima.

Povodom ovog incidenta oglasili su se iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za sigurniji internet, koji diljem Hrvatske provode ljetnu preventivnu kampanju pod nazivom "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi“.

Kamere u naočalama, satovima i privjescima

Stručnjaci Centra tijekom ljeta educiraju roditelje, djecu, ali i zaposlenike u kampovima, parkovima i hotelima kako bi lakše prepoznali sumnjivo ponašanje. Posebno upozoravaju na činjenicu da je modernu tehnologiju danas iznimno lako prikriti - kamere se mogu nalaziti u svakodnevnim predmetima poput naočala, ručnih satova, torbi, olovki pa čak i privjesaka.

Predsjednik Centra Tomislav Ramljak objašnjava na što roditelji i ostali odrasli moraju obratiti pozornost: "Trebate paziti na osobe koje se bez jasnog razloga zadržavaju u blizini djece, učestalo ih promatraju, usmjeravaju mobitel ili drugi predmet prema njima, snimaju iz neuobičajenih kutova ili mijenjaju položaj prateći kretanje djece. Sumnju bi trebalo izazvati i prikrivanje uređaja, udaljavanje nakon što netko primijeti snimanje ili neuobičajeno zanimanje za djecu koja su razodjevena".

Što učiniti ako primijetite sumnjivu osobu?

Iz Centra naglašavaju kako je u takvim situacijama ključno ne stvarati paniku i ne ulaziti samostalno u fizički sukob. Svako sumnjivo ponašanje treba odmah prijaviti osoblju objekta, zaštitarima ili policiji na broj 192.

Pri tome je iznimno korisno zapamtiti točan izgled osobe, njezinu odjeću, mjesto na kojem se nalazila te smjer u kojem se udaljila kako bi policija mogla lakše postupati.

Stručnjaci iznova apeliraju na roditelje da izbjegavaju ostavljati djecu potpuno nagu na javnim kupalištima te da njihove razodjevene fotografije nipošto ne objavljuju na društvenim mrežama. Pothranjivanje zablude da je dijete sigurno samo zato što se nalazi na napučenom i prometnom mjestu može imati opasne posljedice.

"Kupaći kostim nije samo komad odjeće, nego jedna od osnovnih mjera zaštite dječje privatnosti. Posljednji slučaj u Istri pokazuje koliko je važna edukacija i brza reakcija. Dijete na plaži ima jednako pravo na privatnost, dostojanstvo i sigurnost kao i na svakom drugom mjestu. Dječja privatnost nije i ne smije biti turistička atrakcija", zaključuje Ramljak.