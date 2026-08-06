Na stotine maloljetnika lutaju ulicama: "Očajne obitelji traže svoju djecu"

Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Ceutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća uobičajenom životu, ali na njegovim ulicama nalaze se maloljetnici bez pratnje, izvijestila je u četvrtak španjolska javna televizija RTVE.

Vlada Ceute procjenjuje da je među oko 60.000 migranata u grad ušlo oko 1100 maloljetnika, dok središnja španjolska vlada navodi da je policija dosad identificirala 528 dječaka i djevojčica koji su predani na skrb i smještaj vlastima autonomnog grada.

Zbog toga što su maloljetnici bez pratnje, ne mogu biti vraćeni u Maroko, nego za njihovu zaštitu i skrb mora odgovarati zajednica u kojoj su zatečeni.

Međutim, pojedine nevladine organizacije koje rade na terenu tvrde da je stvarni broj maloljetnika znatno veći. Udruga stanovnika četvrti El Príncipe navela je da je tijekom samo jednog dana prikupila podatke o 2672 maloljetna migranta, dok stotine njih još nisu evidentirane.

Organizacije koje pomažu djeci upozoravaju na "iznimno ranjive situacije", navodeći da među migrantima ima djece u dobi od samo 10 do 14 godina koja lutaju ulicama bez roditelja ili skrbnika.

José Miguel Morales iz organizacije Sur Acoge izjavio je da njihovi volonteri obilaze ulice, pokušavaju identificirati djecu, pratiti ih do policije radi službene registracije i osigurati da budu uključena u sustav skrbi autonomne uprave Ceute.

"Imamo očajne obitelji koje traže svoju djecu u Ceuti, djecu koja nisu uspjela pronaći roditelje, ali i djecu koja se ne žele vratiti i govore o situacijama nasilja u svojim domovima", rekao je Morales.

Na posebnu ranjivost djece upozorile su i Španjolska udruga pedijatara te Španjolsko društvo socijalne pedijatrije, zatraživši da zaštita maloljetnika bez pratnje bude "apsolutni prioritet" svih razina vlasti.

Predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas priznao je da točan broj maloljetnika još nije poznat jer se dio njih i dalje skriva na plažama, u brdima ili boravi u vrlo lošim uvjetima. Upozorio je i na preopterećenost prihvatnih centara koji trenutačno rade s oko 2600 posto kapaciteta.

Vlada Ceute procjenjuje da se u gradu još nalazi između 6000 i 8000 migranata, dok središnja vlada taj broj procjenjuje na između 2500 i 3000 osoba.

Ministarstvo za mlade i djecu izvijestilo je da je otvorena jedna od dviju školskih zgrada predviđenih za hitni smještaj maloljetnih migranata. Prvu noć ondje je provelo oko stotinu djece, dok su ostali raspoređeni u prihvatni centar La Esperanza, objekt Tarajal Nueva Esperanza i druge privremene prostore.

Organizacije za zaštitu djece, među kojima su Plataforma de Infancia, Fundación Raíces i Asociación Exmenas, zatražile su od premijera Pedra Sáncheza i nekoliko ministara hitno rješenje za maloljetnike te upozorile na stanje osoba koje borave u blizini Centra za privremeni prihvat migranata (CETI), među kojima se nalazi velik broj neevidentirane djece i adolescenata.

Nevladine organizacije zatražile su da im se odmah osiguraju voda, hrana i zdravstvena skrb, posebno upozoravajući na položaj djevojčica.

Migrantska kriza u Ceuti izazvala je i politički sukob u Španjolskoj. Predsjednik autonomnog grada zatražio je pomoć ostatka zemlje nakon situacije koju je opisao kao humanitarnu krizu bez presedana, dok se istodobno vodi rasprava o obveznoj i solidarnoj raspodjeli maloljetnih migranata među španjolskim autonomnim pokrajinama.

Prema izmjenama zakona o strancima koje je usvojila vlada Pedra Sáncheza, predviđena je raspodjela djece u slučaju preopterećenja pojedinih područja.

Nakon početnog protivljenja oporbene konzervativne Narodne stranke (PP) prihvatu dodatnog broja maloljetnika u područjima kojima upravlja, stranka je poručila da je spremna podržati raspodjelu koja bude "pravedna, adekvatno financirana i planirana". Međutim, predstavnici desne stranke Vox najavili su nekim autonomnim pokrajinama pravne pokušaje sprječavanja takve odluke.

Delegat španjolske vlade u Ceuti Miguel Ángel Pérez upozorio je da će, ako pokrajine odbiju prihvatiti maloljetnike, slučaj biti upućen državnom odvjetništvu za maloljetnike.

U međuvremenu je Nacionalni sud zatražio od Civilne garde informacije o tome jesu li postojala upozorenja prije masovnog dolaska migranata, dok je marokansko pravosuđe pokrenulo postupke protiv više od 80 osoba zbog sumnje u organiziranje ilegalnih prijelaza.

Marokanske vlasti odgovornost uglavnom pripisuju krijumčarskim i društvenim mrežama, dok je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska podržao rad obavještajnih službi, ali odbacio tvrdnje da je postojalo upozorenje o razmjerima dolaska.

Delegat vlade u Ceuti dodao je kako su vlasti prije vala dolazaka bile svjesne složene situacije zbog povećanog broja pokušaja prelaska granice, ali da nitko nije upozorio na "navalu" kakva se potom dogodila.