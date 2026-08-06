Plinski bojler ne bira trenutak za kvar: Evo kome se obratiti kada vam zatreba pouzdan servis

Redovito održavanje plinskog bojlera nije samo pitanje udobnosti već i sigurnosti, manje potrošnje energije i duljeg vijeka trajanja uređaja. Imati nekoga za sve usluge – od samog postavljanja, preko održavanja i servisiranja pa sve do popravaka – olakšava život. Više o popravcima na bojlerima možete istražiti na stranici Bijelo Jaje.

Methanica je servis za plinske bojlere na području Zagreba i Zagrebačke županije koji stručno obavlja sve tipove radova koji mogu zatrebati.

Redoviti servis produžuje vijek trajanja bojlera

Mnogi kvarovi mogu se spriječiti ako se bojler redovito održava. Specijalizirana tvrtka Methanica obavlja između ostalog i godišnje servise. Omogućuju da se na vrijeme otkriju istrošeni dijelovi i otklone manji problemi prije nego što postanu ozbiljni kvarovi.

Methanica d.o.o. Foto: PR

Osim sigurnijeg rada uređaja, pravilno održavan bojler učinkovitije koristi energiju, što dugoročno može značiti i manje račune za plin.

Brz popravak kada je najpotrebniji

Kada bojler prestane raditi, malo tko želi danima čekati dolazak servisera. Upravo zato ovaj servis korisnicima osigurava brz izlazak na teren na području Zagreba, Zaprešića, Samobora i Velike Gorice. Stručni i licencirani serviseri obavljaju dijagnostiku te otklanjaju kvarove na plinskim bojlerima Vaillant i Viessmann kako bi grijanje i topla voda ponovno bili dostupni u što kraćem roku.

Stručna ugradnja i puštanje u rad novih bojlera

Ugradnja novog plinskog bojlera važan je korak koji izravno utječe na sigurnost, učinkovitost i dugotrajan rad cijelog sustava grijanja. Zato je važno da montažu i puštanje u rad obavljaju stručne i ovlaštene osobe koje će uređaj pravilno instalirati te provjeriti njegov ispravan rad prije korištenja.

Methanica d.o.o. Foto: PR

Methanica korisnicima nudi kompletnu uslugu ugradnje i puštanja u pogon novih bojlera, a kada je riječ o uređajima marke Viessmann, tvrtka je ovlašteni partner proizvođača. To znači da se montaža obavlja u skladu s propisanim standardima i preporukama proizvođača, uz stručnu podršku tijekom cijelog procesa.

Pametni termostati za manju potrošnju plina

Sve više kućanstava odlučuje se za ugradnju pametnih sobnih termostata koji omogućuju jednostavno upravljanje grijanjem. Programiranjem temperature tijekom dana, noći ili razdoblja kada nitko nije kod kuće moguće je ostvariti znatne uštede u potrošnji plina. Methanica nudi prodaju, ugradnju i namještanje SMART termostata kako bi sustav grijanja radio što učinkovitije.

Methanica d.o.o. Foto: PR

Rezervacija termina online u nekoliko klikova

Dogovaranje servisa nikada nije bilo jednostavnije. Na web-stranici moguće je rezervirati termin za redoviti servis, popravak ili puštanje u rad novog uređaja potpuno online. Ta praktična opcija štedi vrijeme korisnicima i jedna je od rijetkih takvih usluga među servisima plinskih bojlera na području Zagreba.

Za narudžbu servisa ili popravka, upite o prodaji i montaži novih uređaja može ih se kontaktirati na broj 098 684 378 ili mail info@methanica.hr. Više informacija potražite na stranici Bijelo Jaje.