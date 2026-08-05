FOTO Robotom deaktivirali eksploziv uz ukrajinski avion, njemački ministar hitno prekinuo odmor: "Ovo je državni terorizam"

Sigurnosni incident u njemačkoj zračnoj luci Leipzig/Halle dosegnuo je razine ozbiljne međunarodne krize. Njemačka policija morala je angažirati robota za deaktivaciju eksploziva nakon što je uz samu južnu pistu uočena bespilotna letjelica napunjena eksplozivom, i to neposredno uz ukrajinski teretni zrakoplov Antonov.

Kako otkrivaju njemački istražitelji i mediji, riječ je o kvadrokopteru koji je bio opremljen detonatorom i razornim eksplozivom. Prema navodima vodećih njemačkih medija (NDR, WDR i Süddeutsche Zeitung), sumnja se na eksploziv PETN - ključni sastojak poznatog vojnog eksploziva Semtexa.

Eksplozivni dron na njemačkom aerodromu - 5 Foto: Afp

Dron je pronađen u neposrednoj blizini zrakoplova tvrtke Antonov Airlines, koji na sebi nosi ispisane domoljubne ukrajinske parole "Budi hrabar kao Herson" i "Budi hrabar kao Buča".

Drama na nebu: Prekinula slijetanje pa se u zraku sudarila s nepoznatim objektom

Istraga je razotkrila i dramatičan slijed događaja koji je uslijedio neposredno nakon pronalaska drona.

Teretni zrakoplov logističke tvrtke DHL morao je naglo odustati od slijetanja i prekinuti prilazak pisti jer je zračna luka hitno zatvorena. No, dok se zrakoplov ponovno podizao, u zraku se sudario s drugim, zasad neidentificiranim letećim objektom. Zrakoplov je pretrpio manja oštećenja, ali je na svu sreću uspio sigurno sletjeti u Hannoveru.

Eksplozivni dron na njemačkom aerodromu - 4 Foto: Afp

Zračna luka Leipzig/Halle jedna je od najvažnijih točkih njemačke infrastrukture. Služi kao ključno čvorište za prijevoz vojne opreme Bundeswehra i NATO saveznika te je glavna baza za ukrajinsku flotu Antonova.

Ministar prekinuo odmor, u tijeku istraga za antiterorizam

Slučaj su odmah preuzeli Tim za borbu protiv terorizma pri tužiteljstvu u Dresdenu te policija savezne pokrajine Saske. Zbog ozbiljnosti situacije, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt hitno je prekinuo godišnji odmor u Italiji i otputovao na izvanredne sastanke u Leipzig.

Eksplozivni dron na njemačkom aerodromu - 3 Foto: Afp

Reakcije političkog vrha u Berlinu iznimno su oštre, a sumnja je odmah pala na Moskvu. Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj Oleksij Makejev otvoreno je upitao tko bi drugi uopće mogao stajati iza ovog napada osim Rusije. S njim se slaže i dio njemačkih zastupnika.

Konstantin von Notz iz redova Zelenih, koji predsjeda parlamentarnim odborom za nadzor obavještajnih službi, upozorio je da - pokaže li se da iza ovoga stoji strana država - to više nije običan teroristički čin nego akt državnog terorizma usmjeren izravno protiv Savezne Republike Njemačke i njezinih građana. Njegov kolega iz CDU-a Marc Henrichmann dodao je kako sve izgleda kao izravan pokušaj napada na infrastrukturu od ključne važnosti za Ukrajinu te naglasio da bi potvrda ovih detalja značila potpuno novu i opasnu razinu eskalacije.

Zaredale se opasne sabotaže: Na meti i šefovi vojne industrije

Njemačke i europske obavještajne službe već duže vrijeme upozoravaju na kampanju sabotaža, špijunaže i dezinformacija koju Moskva provodi na tlu Europe.

Podsjetimo, u srpnju 2024. u DHL-ovom objektu u Leipzigu zapalio se paket spremljen za ukrcaj u zrakoplov, za što su njemački obavještajci izravno optužili Moskvu. Prošle godine osuđen je i kineski državljanin koji je špijunirao letove i vojne terete u istoj zračnoj luci.

Eksplozivni dron na njemačkom aerodromu - 2 Foto: Afp

Međutim, novi podaci ukazuju na još mračniji scenarij. Njemački medij Die Zeit otkrio je da su ruske tajne službe nedavno planirale i atentat na Stefana Thumanna, šefa njemačkog proizvođača vojnih dronova Donaustahl. Zbog te su zavjere na proljeće uhićeni muškarac iz Ukrajine i žena iz Rumunjske koji su radili za ruske službe, piše Guardian.

Također, američke obavještajne službe ranije su uspjele spriječiti rusku zavjeru za ubojstvo Armina Pappergera, glavnog izvršnog direktora Rheinmetalla, vodećeg njemačkog proizvođača oružja i ključnog opskrbljivača ukrajinske vojske.

Istraga u Leipzigu se nastavlja, a njemačke vlasti poručuju da je sigurnost putničkog prometa trenutno stabilna, no stupanj pripravnosti na svim vojnim i logističkim točkama u zemlji podignut je na najvišu razinu.