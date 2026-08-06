Tommy i Safe in Dalmatia zajedno za sigurnije ljeto u Dalmaciji

Upravo zato, Tommy se uključio u projekt Safe in Dalmatia, digitalnu platformu koja turistima pruža važne informacije i korisne savjete za siguran boravak na području Splitsko-dalmatinske županije. Inicijativa okuplja relevantne institucije i stručnjake, uključujući Policijsku upravu, vatrogasne službe, HGSS, hitnu medicinsku pomoć i druge partnere koji zajednički rade na podizanju razine sigurnosti i informiranosti posjetitelja.

Sigurnost kao zajednička vrijednost

U Tommyju vjerujemo da sigurnost nije samo pitanje hitnih službi.

Sigurnost je i povjerenje koje kupci imaju kada biraju proizvode za sebe i svoju obitelj. Sigurnost je dostupnost kvalitetnih i svježih namirnica.

Sigurnost je transparentan odnos prema kupcima i najbolji omjer cijene i kvalitete.

Kao vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji, svakodnevno smo u kontaktu s tisućama domaćih i stranih gostiju te smatramo svojom odgovornošću pomoći im da se tijekom boravka osjećaju sigurno, informirano i dobrodošlo.

Pr Foto: PR

Tehnologija u službi sigurnosti

Projekt Safe in Dalmatia omogućuje brz pristup važnim informacijama na više jezika te pruža korisne smjernice za postupanje u različitim situacijama.

Kroz partnerstvo na projektu Safe in Dalmatia Tommy će tijekom turističke sezone putem svojih komunikacijskih kanala promovirati projekt te pridonijeti tome da informacije o sigurnom boravku budu dostupne što većem broju domaćih i stranih gostiju.

Više od kupnje

Tommy već desetljećima raste zajedno s Dalmacijom.

Naše su poslovnice svakodnevno mjesto susreta lokalnog stanovništva i turista, a upravo zato želimo biti aktivan sudionik inicijativa koje doprinose kvaliteti života i sigurnosti zajednice.

Partnerstvo s projektom Safe in Dalmatia prirodan je nastavak naše misije da kupcima pružimo više od same kupnje – osjećaj povjerenja, sigurnosti i brige.

Jer siguran odmor počinje dobrim informacijama. A dobra kupnja počinje povjerenjem.

TOMMY zna što voliš.