Užas! Troje poginulih u teškoj nesreći u Zagrebu, policija objavila nepoznate detalje

Od posljedica prometne nesreće koja se dogodila u srijedu oko 22 sata u novozagrebačkoj Naletilićevoj ulici preminuli su 35-godišnja vozačica mazde te 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz istog vozila, izvijestila je zagrebačka policija.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da je 35-godišnjakinja upravljala mazdom čije su prometna dozvola i registracija istekle lani, a kretala se Ulicom Dr. Luje Naletilića u smjeru sjeveroistoka, dok su se u vozilu kao putnici nalazili 29-godišnjak i 48-godišnjak.

Dolaskom do kućnog broja 85 vozilom je s kolnika izletjela na meki teren te naletjela na betonski električni stup, pri čemu se automobil razdvojio na dva dijela, dodaje PUZ.

Uslijed tog naleta na mjestu događaja smrtno je stradao 48-godišnjak, dok je 29-godišnjak prevezen u KBC Sestre milosrdnice, a vozačica u KBC Zagreb, gdje su oboje naknadno i preminuli.

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Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, u suradnji s policajcima PUZ-a koji nadodaje da je promet Naletilićevom ulicom u vremenu od 22 do 3 sata bio u potpunosti zatvoren te se odvijao obilaznim pravcima.

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.