Moćna sestra Kim Jong Una žestoko zaprijetila: "Trebali bismo ga natjerati da zažali"

Kim Yo Jong, moćna sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, upozorila je u srijedu da će Pjongjang poduzeti "dodatne vojne opcije" kao odgovor na ono što je nazvala transformacijom Japana u vojnu silu, nakon što je Tokio testirao američku krstareću raketu Tomahawk.

U izjavi koju je prenio državni medij KCNA, Kim je optužila Japan da je izašao iz obrambenog stava i pretvorio svoje oružane snage u silu sposobnu za preventivne napade i prekomorske vojne operacije. Spomenula je nedavni japanski test Tomahawka s razarača Aegis Chokai u Tihom oceanu, kao i probna ispaljivanja drugih projektila i sudjelovanje Japana u zajedničkoj vojnoj vježbi pod vodstvom SAD-a na Filipinima u svibnju.

Kim je rekla da će Sjeverna Koreja odgovoriti na načine koji će Japanu dati osjećaj da je njegova sigurnost izložena većoj opasnosti.

"Trebali bismo ga natjerati da zažali", rekla je u jednoj od svojih najjačih retoričkih izjava upućenih Tokiju posljednjih mjeseci.

Kim je također optužila Sjedinjene Države da omogućuju japansko vojno jačanje isporukom raketa Tomahawk, modificiranjem plovila za njihovo djelovanje i podržavanjem testiranja raketa, piše NBC News.

"SAD stoji iza takvih opasnih vojnih poteza Japana", rekla je.

Kim je upozorila i da su Sjeverna Koreja i druge susjedne zemlje sada u dometu napada Japana. Stoga će, rekla je Kim Yo Jong, Sjeverna Koreja poduzeti dodatne vojne akcije, ali nije precizirala o kakvim se akcijama radi.

Izjava je najnovija u nizu sjevernokorejskih kritika sigurnosne suradnje između Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Japana.

Analitičari su rekli da Pjongjang nastoji prikazati modernizaciju japanske vojske kao izravnu sigurnosnu prijetnju kako bi opravdao vlastiti razvoj oružja.

Poruka bi mogla postaviti temelje za moguće buduće vojne demonstracije, uključujući testiranje projektila ili prikaze podvodnih udarnih sposobnosti, rekao je Lim Eul-chul, profesor na Institutu za dalekoistočne studije Sveučilišta Kyungnam.