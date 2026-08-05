Sigurnosna uzbuna: Letovi u Njemačkoj preusmjereni zbog sumnjivog predmeta

Zbog neidentificiranog letećeg objekta i sumnjivog predmeta tijekom noći je privremeno obustavljen zračni promet u zračnoj luci Leipzig/Halle.

Prema priopćenju Policijske uprave Leipzig, nekoliko zrakoplova, među kojima i jedan putnički, preusmjereno je na druge zračne luke. Incident se dogodio u utorak oko 23:40, a promet je bio u potpunosti prekinut do oko dva sata ujutro. Glasnogovornik policije zasad nije potvrdio o kakvom se točno predmetu radi.

Južna pista zbog očevida je i dalje je zatvorena, dok je sjeverni dio ponovno otvoren u ranim jutarnjim satima.

Sumnjivi predmet pronađen je uz južnu pistu, a pregledala ga je njemačka Savezna policija. U akciji je korišten i robot za deaktivaciju eksplozivnih naprava.

Bild piše kako je riječ o dronu na koji je bio pričvršćen nepoznat predmet koji je na sebi sadržavao detonator. Izvor navodi da je pronađen u neposrednoj blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov.

Uz to tvrde da je, zbog izvanredne situacije, teretni zrakoplov morao odustati od slijetanja i ponovno uzletjeti. Nedugo nakon toga, oko šest kilometara od zračne luke i na visini od približno 400 metara, udario je u zasad nepoznati objekt.

Zrakoplov je potom sletio u Hannover, gdje su na prednjem dijelu letjelice utvrđena manja oštećenja. Putnički zrakoplov koji je preusmjeren u Nürnberg bio je let iz Palme de Mallorce.

Policija istražuje jesu li leteći objekt i pronađeni predmet međusobno povezani. Ne isključuje se ni mogućnost sabotaže. Ističu da trenutačno ne postoji neposredna opasnost za građane.