VIDEO Puni se proračun: Inspektorat u akciji, pečate se apartmani, kampovi...

Državni inspektorat pojačao je inspekcijske nadzore u ugostiteljstvu, turizmu, trgovini i drugim djelatnostima povezanima s turističkom sezonom. Objavili su i podatke od 20. travnja do 1. kolovoza ove godine.

Proveli su ukupno 13.143 nadzora - u 63 % njih nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u preostalih 37 % utvrđeno 7199 povreda propisa.

Kako su objavili, najviše nadzora provedeno je u ugostiteljstvu - 4604, od čega 2401 koordiniranih nadzora u kojima su sudjelovale dvije ili više inspekcija Državnog inspektorata. Kod trgovine su provedena 3502, a 1524 službene kontrole veterinarske, sanitarne i poljoprivredne inspekcije u proizvodnim djelatnostima. 3513 nadzora provedeno je u ostalim područjima iz djelokruga Državnog inspektorata.

Nadležnim sudovima podneseno je 327 optužnih prijedloga, donesen je 921 prekršajni nalog s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1.575.190,24 eura, na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je 2110 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 524.221,11 eura, te je utvrđena i oduzeta protupravno stečena imovinska korist u ukupnom iznosu od 508.349,94 eura.

Doneseno je 2387 upravnih rješenja, a u 1045 slučajeva izrečene su privremene zabrane obavljanja djelatnosti, kao i druge zabrane.

Sanitarna inspekcija najveći broj nepravilnosti utvrdila je zbog nepoštivanja propisa o sigurnosti hrane i neprovođenja sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP-a.

Inspekcija rada u području radnih odnosa utvrdila je neprijavljene radnike i nezakonit rad stranih državljana, dok je u području zaštite na radu poslodavcima naložila otklanjanje nepravilnosti vezanih za osposobljavanje radnika za siguran rad, ispitivanje sredstava rada i korištenje osobne zaštitne opreme.

U djelatnosti trgovine tržišna inspekcija najčešće je utvrdila neisticanje maloprodajnih cijena, nepridržavanje propisa o iznimnim mjerama kontrole cijena te neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine, dok je poljoprivredna inspekcija utvrdila nepravilnosti u stavljanju na tržište voća i povrća te označavanju hrane, vina i proizvoda od vina.

Poseban naglasak na neregistriranim ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu

Turistička inspekcija provela je 1656 nadzora, pri čemu je u 149 slučajeva utvrđeno neregistrirano pružanje usluga i/ili nezakonito oglašavanje smještaja. Izrečeno je 98 mjera zabrane, od kojih su 54 provedene pečaćenjem neregistriranih objekata najkraće na rok od 30 dana, uključujući 15 kuća za odmor, 47 apartmana, šest soba, dva kampa u domaćinstvu i jedan hostel.

Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima koji su pružali usluge smještaja bez ishođenog rješenja Ministarstva turizma i sporta, odnosno nadležnog upravnog tijela, i to za jedan butik-hotel, 13 apartmana, 24 sobe te dva kampa s ukupno 24 mobilne kućice i šest glamping-šatora.

Turistički inspektori podnijeli su 67 optužnih prijedloga i izdali 84 prekršajna naloga. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 124.274,30 eura, a oduzeta je i protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 417.848,94 eura.

Državni inspektorat najavio je nove kontrole i u nastavku turističke sezone te pozvao sve neregistrirane pružatelje usluga smještaja koji još nisu uskladili svoje poslovanje sa zakonskim propisima, da to učine bez odgode.