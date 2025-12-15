Poznato u kakvom je stanju heroj koji je razoružao terorista na plaži: "Liječnici strahuju..."

Muškarac koji je u nedjelju tijekom terorističkog napada na plaži Bondi fizički svladao i razoružao jednog od napadača, Ahmed al Ahmed, izjavio je da ne žali zbog svog postupka unatoč teškim ozljedama koje je zadobio.

Kako navodi njegov odvjetnik, Ahmed bi ponovno učinio isto.

"Ne žali zbog onoga što je učinio. Rekao je da bi to učinio opet. No bol je sada počela uzimati danak", rekao je u ponedjeljak navečer Ahmedov migracijski odvjetnik Sam Issa nakon što ga je posjetio u bolnici.

Issa je rekao da je Ahmed u vrlo teškom stanju. "On uopće nije dobro. Propucan je s više metaka. Naš heroj trenutačno se ozbiljno bori."

Ahmed se oporavlja nakon prve operacije u bolnici, no liječnici strahuju da bi mogao izgubiti lijevu ruku, piše The Age. Prema Issinim riječima, Ahmed je zadobio oko pet prostrijelnih rana na lijevoj ruci, a jedan metak koji je ušao u stražnji dio lijeve lopatice još nije izvađen.

"Puno je gore nego što se u početku mislilo. Kada čujete da je netko pogođen u ruku, ne pomišljate na teške ozljede, ali on je izgubio jako puno krvi", rekao je Issa.

Dodao je da se Ahmed, koji je australsko državljanstvo dobio 2022. godine, osjeća dužnim zajednici u kojoj živi. "Ahmed je skroman čovjek. Ne zanima ga medijska pozornost. Učinio je ono što je u tom trenutku osjećao da mora učiniti kao ljudsko biće", rekao je Issa.

"Zahvalnost osjeća upravo zato što živi u Australiji i što je ovdje dobio državljanstvo. Ovo je bio njegov način da toj zajednici nešto vrati."

Ranije u ponedjeljak Ahmedovi roditelji Fateh i Malaka rekli su da je njihov sin u "dobrom raspoloženju" unatoč teškim ozljedama. "Rekao je da zahvaljuje Bogu što je mogao pomoći nevinim ljudima i spasiti ih od tih čudovišta, tih ubojica" rekao je njegov otac.

Majka je kazala da nije mogla prestati plakati kada je saznala da je njezin sin spasio živote. Ahmedov rođak Mostafa rekao je da mu je Ahmed priznao kako u tom trenutku "nije znao što ga je obuzelo, ali da mu je Bog dao snagu kakvu prije nikada nije imao".

Četrdesetčetverogodišnji Ahmed u Australiju je stigao 2006. godine iz Sirije, vlasnik je trgovine duhanom i otac dviju djevojčica u dobi od pet i šest godina.

Njegovu hrabrost pohvalili su i australski politički čelnici. Premijer Anthony Albanese rekao je da su građani u nedjelju pokazali iznimnu hrabrost.

"Vidjeli smo Australce koji su trčali prema opasnosti kako bi pomogli drugima. To su heroji i njihova je hrabrost spasila živote", rekao je Albanese.

Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns također je istaknuo "izvanredne činove osobne hrabrosti". "Vrijedi se prisjetiti da, unatoč svoj ovoj zlobi i tuzi, u našoj zajednici i dalje postoje divni, hrabri ljudi koji su spremni riskirati vlastiti život kako bi pomogli potpunom strancu", rekao je Minns.