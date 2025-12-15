Milijarder uplatio 100 tisuća eura heroju s plaže! "Rekao je: Umrijet ću, reci mojoj obitelji..."

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu uplatio je gotovo 100.000 dolara heroju terorističkog napada na plaži Bondi.

Američki investitor Bill Ackman, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 9,5 milijardi dolara, donirao je 99.999 dolara u GoFundMe kampanju pokrenutu za Ahmeda al Ahmeda (43) koji je tijekom nedjeljnog masakra svladao jednog od napadača i spriječio daljnje krvoproliće, piše news.com.au.

U kampanji je dosad prikupljeno više od milijun dolara, a početni cilj višestruko je premašen.

Ahmed al Ahmed postao je simbol otpora nakon što je fizički savladao napadača Sajida Akrama (50) i oteo mu pušku. Ahmed je u Australiju stigao 2006. godine iz Sirije, vlasnik je trgovine s duhanom i otac dviju djevojčica u dobi od pet i šest godina.

U trenutku napada Ahmed se nalazio na plaži Bondi gdje je pio kavu sa svojim rođakom Jozayem Alkanjem. Kada je shvatio da se radi o pucnjavi, odlučio je reagirati. "Rekao mi je: Umrijet ću. Molim te, reci mojoj obitelji da sam otišao spasiti živote", ispričao je Alkanj, neposredno prije nego što je Ahmed fizički nasrnuo na napadača i oteo mu pušku, piše The Sydney Morning Herald.

Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kako se Ahmed prikrao Akramu, obuhvatio ga rukom oko ramena i istrgnuo mu pušku iz ruku. Napadač je nakon toga pao na tlo, a Ahmed oružje okrenuo prema njemu. Nakon toga se Akram udaljio.

This Australian man saved countless lives by stripping the gun off one of the terrorists at Bondi beach. HERO! pic.twitter.com/lteGk9CKxd — Eli Kowaz - איליי קואז (@elikowaz) December 14, 2025

Nedugo nakon tog čina Ahmed al Ahmed je ranjen. Prema navodima obitelji, pogođen je četiri do pet puta u područje ramena i ruke te je prevezen u bolnicu gdje je opreriran. Njegovo stanje je stabilno.

U intervjuu za ABC News, Ahmedovi roditelji ispričali su da su od sina bili razdvojeni godinama, nakon što je on 2006. godine iz Sirije otišao u Australiju. Oni su u Sydney stigli tek prije nekoliko mjeseci.

"Vidio je da ljudi umiru i gube živote. Kada je napadaču ponestalo metaka, uzeo mu je oružje, ali je tada pogođen", rekla je njegova majka. "Molimo se da ga Bog spasi."

"Kad je učinio to što je učinio, nije razmišljao o tome koga spašava", rekao je njegov otac. "Nije mu bilo važno porijeklo ljudi. Ovdje u Australiji nema razlike među ljudima."

Herojski čin Ahmeda al Ahmeda privukao je pozornost svjetskih čelnika, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ga je opisao kao "vrlo hrabrog" i poručio da ima "veliko poštovanje prema tom čovjeku".

U opisu GoFundMe kampanje navodi se da je pokrenuta kako bi se nagradio izniman čin hrabrosti koji je spriječio gubitak još mnogih života. "Nakon što smo svjedočili izvanrednom činu heroja koji je pomogao razoružati jednog od napadača tijekom tragedije u Bondiju, osjetili smo potrebu reagirati", stoji u opisu.

U terorističkom napadu koji su izveli otac i sin ubijeno je 15 ljudi. Sajid Akram ubijen je na mjestu događaja u policijskoj intervenciji, a njegov sin Naveed ozlijeđen je i prevezen u bolnicu gdje se nalazi pod nadzorom policije.