VIDEO Ovo je heroj koji je spriječio napadača na plaži: Prišuljao mu se, a onda...

Dvojica napadača su u pucnjavi na plaži Bondi u Australiji, prema prvim informacijama, ubila deset osoba.

Dok traje policijska istraga i osiguravanje područja, društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju muškarca koji je uspio svladati jednog od napadača i spriječiti daljnji masakr.

Muškarac u bijeloj majici najprije se skriva iza automobila, a zatim prilazi jednom od napadača.

Hvata ga s leđa i otima mu pušku. Na snimci se vidi kako zatim uperi oružje prema napadaču, koji se udaljava, dok drugi napadač u isto vrijeme nastavlja pucati s mosta.