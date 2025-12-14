Bez pitke vode u glavnom gradu: "Na štakama hodam na zdenac, da ima imalo srama..."

Na desetak kilometara od centra Zagreba, pitka voda je luksuz. Dok se cijevi krpaju, mještani s kantama obilaze zdence i rodbinu. Obnova se ponovno obećava, ali tek za nekoliko godina.

Dankovec već godinama čeka obnovu zastarjelih vodovodnih cijevi. Stare su više od 60 godina, pucaju iznova i iznova, a pitka voda za mještane je lutrija.

"Ja sam ovakva na štakama, hodam ovdje na zdenac po vodu i ova sa ovakvim nogama i s tim bolesnim nosim vodu gore si", ispričala je Božica.

"Čak nije ni cisterna bila cijelo vrijeme ovdje pa smo išli kod roditelja tankati kanister, kupovati vodu. Mislim ne možeš se okupati, otuširati normalno, oprati zube. Mislim da je ovo stvarno sramota", rekla je Maja.

Pucanje cijevi za njih nije iznimka nego pravilo. Obećanja su se gomilala, ali ne i rješenja.

"To je samo ostalo, znači slovo ovako, znači usmeno, na papiru možda je, ali ne pokreće se nikakav projekat", rekao je Božidar Malčić.

Problemi s vodovodom u Dankovcu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Stare cijevi trebale su biti zamijenjene. Jasno je, u planu bilo vodoopskrbe i odvodnje, stavljeno da se one moraju zamijeniti nakon 50 godina, ali to nitko nije učinio", dodao je Renato Petek, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini.

U posljednjih deset godina Slavonečka cesta krpana je čak 92 puta.

"Trebalo bi nešto napraviti. Trebalo bi požuriti malo i sve moguće službe tu da to nešto naprave pogotovo tu i zagrebačke ceste da saniraju ovu Slanovečku cestu", rekao je Malčić.

Obećan početak radova, ali...

Nakon godina čekanja, iz Holdinga stižu vijesti koje bi mogle značiti preokret.

"Dobra je vijest za njih da je ovo ljeto riješena najveća zapreka što se tiče realizacije tih projekata, imovinsko-pravni odnosi, te očekujemo skoru realizaciju odnosno početak radova", rekla je Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga.

Problemi s vodovodom u Dankovcu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Skoro, ali ne i odmah. Jer pitanje svih pitanja je - kada?

"Građani, ako sve bude u redu, na proljeće 2027. godine mogu očekivati prve radove", rekao je Marin Galijot, direktor Tehničkog sektora vodoopskrbe i odvodnje Zagreb.

Koliko će puta još ostati bez vode do 2027 .? Pitanje koje, kažu mještani, ne bi smjelo postojati.

"Tomislav Tomašević u zadnjih pet godina nije povukao sredstva koja su doslovno stajala na stolu, 323 milijuna eura za najveći projekt obnove vodoopskrbne mreže, širenje te mreže i kanalizacijske također", rekao je Petek.

"Da on ima imalo srama, on bi izašao među ljude i pogledao što se to događa", rekla je Božica.

Više od 200 kućanstava redovito ostaje bez vode. Bez vode, nema ni dostojanstvenog života – a tako ni stvarnog prava na dom.

"Valja imati na umu da je javna vlast dužna poduzeti sve mjere i to poduzeti ih ažurno", rekao je odvjetnik Vedran Ramadanović, dodajući da građani imaju pravo i na tužbu.

Dankovec nije iznimka. U Zagrebu 100 tisuća ljudi još uvijek nije spojeno na kanalizaciju, a 30 tisuća čeka priključak na javni vodoopskrbni sustav. U 21. stoljeću to bi trebao biti prioritet svakog grada.