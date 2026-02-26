Jezivi detalji ubojstva: Dok je ubijao trudnu djevojku, na YouTubeu pustio snimku kako igra igrice

Na suđenju u irskom Belfastu otkriveno je kako je muškarac optužen za ubojstvo svoje trudne partnerice pokušao stvoriti lažni alibi koristeći unaprijed snimljeni livestream video na YouTubeu.

Tužitelji tvrde da je 36-godišnji Stephen McCullagh iz Lisburna u prosincu 2022. emitirao šestosatni video sebe kako igra videoigre poput Grand Theft Auto i Robot Wars, navodno "uživo", u noći kada je njegova 32-godišnja trudna djevojka Natalie McNally ubijena u svom domu u Lurganu.

Forenzički stručnjaci potvrdili su da je snimka zapravo bila snimljena nekoliko dana ranije, a potom emitirana kao prijenos uživo kako bi McCullagh izgledao kao da je kod kuće u vrijeme zločina.

Optužba tvrdi da je McCullagh tijekom trajanja prijenosa putovao autobusom do McNallyjine kuće, gdje ju je napao i ubio, a zatim se taksijem vratio kući. Video je nakon zločina izbrisan s računa i računala, navode forenzičari, piše The Guardian.

McCullagh negira optužbe za ubojstvo, ali tužitelji smatraju da je njegova alibi verzija bila lažna. Suđenje je započelo i očekuje se da će trajati oko pet tjedana.