Razotkrilo ih Provjereno: Braća godinama bacala otpad u šumi kod Zagreba, uhićeni su

Zagrebačka policija prijavila je 37-godišnjaka i 43-godišnjaka koji su dulje vrijeme na poljoprivrednim i šumskim zemljištima na području Pušče odlagali veću količinu različitog otpada.

Policija sumnja da su tvrtka kao pravna osoba te 37-godišnjak i 43-godišnjak kao odgovorene osobe u tvrtki kroz dulje razdoblje, a sve do veljače ove godine, na više katastarskih čestica u njihovom vlasništvu počinili kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom.

Oni su, iako svjesni da takvim postupanjem mogu ugroziti kakvoću tla, podzemlja i voda, kao i život i zdravlje ljudi, nezakonito organizirali, nalagali, omogućavali dovoz i odlaganje otpada na navedenim katastarskim česticama, priopćila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Sumnja se da su odlagali veću količinu građevinskog otpada i to azbest, pijesak, betonske ostatke, drvene i plastične materijale, razni željezni i konstrukcijski otpad te drugi rasuti materijal.

Privođenje na ispitivanje Danijela i Ivana Šeničnjaka Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Time su, ističu u policiji, izazvali degradaciju šumskog ekosustava kao i poremećaj hidrološkog režima, zadržavanja površinskih voda i plavljenje okolnih zemljišta.

Također se sumnja da su nastavili s navedenim protupravnim radnjama iako su već prethodno u studenom 2025. i siječnju 2026. godine kazneno prijavljeni, čime su počinili produljeno kazneno djelo protiv okoliša-ugrožavanje okoliša otpadom.

Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom zasada nije utvrđena, a osumnjičenici su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava je podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.

U slučaj je bila uključena i novinarska ekipa emisije Provjereno, koja je dulje vrijeme pratila ovaj slučaj i izvještavala o nezakonitom odlaganju otpada na tom području.