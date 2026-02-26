Ovako danas izgleda simbol bespravne gradnje: "Kazna mu ne predstavlja puno, ali je ovo poželjan primjer"

Dan nakon što je poduzetnik Stipe Latković nepravomoćno osuđen na kaznu bezuvjetnog zatvora, ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kako izgleda mjesto gdje se nalazila najpoznatija bespravna gradnja u državi.

Dočekao ih je niz iznenađenja. Nelegalnu prometnicu, koju je uklonio inspektorat, priroda je gotovo u potpunosti prekrila. Objekti uz plažu - zapušteni, a okoliš prepun otpada.

"To je stvarno bahata devastacija tako da sretni smo, ali opet s druge strane, svjesni smo da ta novčana kazna njemu ne predstavlja puno i upitno je sto će biti s tom zatvorskom kaznom. Ali svakako, ovo je poželjan primjer u današnje vrijeme kad se ljudi obično osjećaju kao da nemaju nikakvu apsolutno moć", ispričala je Bruna Fistanić iz Piska.

Aktivisti će od nadležnih tražiti da se otpad ukloni iz uvale. Na pomorskom dobru uklonjen je lukobran i pristanište koji su tu bili sagrađeni bez dozvole. Morske struje koje su na Vruji iznimno jake vrlo brzo vratile su plažu onakvu kakva je oduvijek bila.

"Tražit ćemo da nalože vlasniku da sve očisti, ići će prijava i Ministarstvu zaštite okoliša. Tražimo da se pošumi, da se što više vrati u prvobitno stanje", poručio je Ivan Barišić.

Sve detalje donosi novinar Nove TV, Ivan Kaštelan.