Dječak ubojica pozvan na sud: Dovode ga pod posebnim mjerama direktno iz klinike

Sud u Beogradu odredio je datum nastavka suđenja roditeljima dječaka ubojice K. K. (16).

Dječak je imao samo 13 godina kada je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio devet vršnjaka i radnika školskog osiguranja. Odlukom sudskog vijeća ponovno će biti saslušan u sudskom postupku protiv svojih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. ožujka, a K. K. će svjedočiti u sudnicu Specijalnog suda u Beogradu gdje se ročište održava iz sigurnosnih razloga. Tog dana će u sudnicu biti doveden iz klinike u kojoj boravi od dana kada je počinio stravični masakr.

Specijalni sud odabran je kako bi se zaštitilo curenje informacija jer je postupak zatvoren za javnost, pojasnila je Irina Borović, odvjetnica koja zastupa obitelj Kecmanović.

Na današnjem ročištu svjedočili su članovi obitelji žrtava, a odvjetnica je navela da je atmosfera bila izuzetno teška i emocionalno nabijena.

Odvjetnik jednih od žrtava, Ognjen Božović rekao je da su danas svjedočili maratonu boli koja, nažalost, ni na trenutak nije dotaknula optuženike.

“Saslušani su oštećenici koji su ponovno proživjeli 3. svibanj i koji su objasnili pretrpljenu duševnu bol i što znaju o počinjenju kaznenog djela. Možemo se samo nadati da su optuženici iz ovih izjava koje su danas imali priliku čuti, mogli vidjeti razmjere tragedije kojoj su doprinijeli svojim postupcima. Nadam se da će sud uzeti u obzir današnji iskaz prilikom donošenja presude”, kazao je Božović.

Odvjetnica žrtava Zora Dobričanin rekla je da je dojam sa svakog suđenja za zločin u "Ribnikaru" gotovo isti.

“Čovjek odlazi s ogromnom količinom tuge i pitanja zašto se to dogodilo i je li se to moglo spriječiti. Suđenje je bilo specifično i danas najviše tuge koju sam sa sobom i na sebi ponijela s obzirom na proceduralni trenutak i proceduralne radnje, to dostojanstvo i tu ljudskost, a opet kvaliteta izrečenog rijetko se čuje u našim sudnicama kada su u pitanju oštećenici. Takvi ljudi, kao da su izabrani da, bez ikakve krivnje, dođu u situaciju da trpe toliku bol i nose je na leđima i duši te obilježavaju važne datume u svom životu na grobljima”, kazala je nakon održanog ročišta Dobričanin.

Suđenje zatvoreno za javnost, piše Blic.