Izraelski vojnici upucali dječaka (14), a bolničar prepričao pakao koji je uslijedio: "Promatrali smo kako krvari..."

Palestinski dječak Jad Jadallah (14) prošlog je studenoga upucan iz neposredne blizine tijekom izraelske vojne racije u izbjegličkom kampu na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema snimkama, čiju je vjerodostojnost potvrdio BBC, ranjen je ležao najmanje 45 minuta bez liječničke pomoći, dok su vojnici stajali oko njega i sprječavali dolazak hitne pomoći.

Incident se dogodio u kampu al-Far'a, u kojem živi oko 10.000 Palestinaca. Području je često meta izraelskih vojnih racija, a nadzorna kamera zabilježila je trenutak pucnjave.

Pokušavao je pobjeći niz ulicu, a onda se srušio

Na snimci se vide tri dječaka kako proviruju iza ugla, nakon informacije da su se izraelska vozila povukla iz kampa. Nekoliko metara dalje, iza zida, nalazila su se četvorica izraelskih vojnika. Dvojica dječaka su pobjegla, a Jad je ostao.

Jedan od vojnika je prišao dječaku na manje od tri metra i, čini se, zapucao. Na zidu su vidljive rupe od metaka. Jad je, prema snimci, pokušao pobjeći niz ulicu, dok je vojnik nastavio pucati za njim. Dječak se ubrzo srušio.

Snimke koje su zabilježili stanovnici kampa pokazuju da je dječak ležao ranjen, mahao rukama i pokušavao privući pažnju vojnika, čak je prema njima bacio kapu. Vojnici su, prema snimci, kapu odgurnuli nogom.

Prema svjedočanstvima i podacima Palestinskog Crvenog polumjeseca, vozilo hitne pomoći stiglo je za osam minuta, no vojnici su pod prijetnjom oružjem spriječili liječnike da mu priđu.

Glavni bolničar Hassan Fouqha rekao je za BBC da su najmanje 35 minuta bespomoćno promatrali kako dječak krvari jer im nije bilo dopušteno da mu pruže pomoć. I drugo vozilo hitne pomoći, koje je pokušalo doći iz drugog smjera, također je zaustavljeno.

Izraelska vojska (IDF) priopćila je BBC-ju da je dječaku pružena "početna medicinska pomoć" nakon što je provjereno da nema eksplozivnu napravu. No odbili su pojasniti kakve je ozljede zadobio i kakva mu je pomoć pružena.

Izraelska vojska tvrdi da je dječak bio terorist

IDF tvrdi da je Jad bacio kamen i da je bio "terorist" koji je pokušao napasti vojnike što prema njihovim pravilima može opravdati uporabu smrtonosne sile. No BBC piše da je jedan vojnik, nakon pucnjave, došao do dječaka i spustio predmet pokraj njega, potom ga fotografirao. Obitelj i izraelska organizacija za ljudska prava B'Tselem tvrde da je riječ o pokušaju podmetanja dokaza.

"Spustili su kamen pokraj njega kako bi izgledalo da ih je gađao. Svatko tko pogleda snimku to može vidjeti", rekla je dječakova majka Safa. Predstavnik B'Tselema Shai Parnes rekao je da je teško sa stopostotnom sigurnošću utvrditi o čemu je riječ, ali da snimka ostavlja dojam podmetanja. Te optužbe IDF nije komentirao.

Jad je u konačnici prevezen u izraelskom vojnom vozilu, no ne zna se je li preminuo prije ili nakon toga. Točan broj hitaca i mjesto ranjavanja također nisu poznati jer izraelska vojska odbija vratiti tijelo obitelji i odgovoriti na detaljna pitanja.

Prema dostupnim podacima, Izrael trenutačno zadržava tijela stotina Palestinaca i drugih osoba osumnjičenih za napade. "Možda žele nešto sakriti, a možda nas samo žele iscrpiti. Ali mi ćemo čekati. Danas, sutra ili za sto godina vratit ćemo ga. Ako Bog da, vratit ćemo ga", rekla je majka Safa.