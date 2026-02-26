Clinton zbog Epsteina pred kongresnim odborom: Svjedočenje dramatično prekinuto zbog fotografija

Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton izjavila je u četvrtak pred kongresnim odborom kako se ne sjeća da je ikada upoznala seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Kaže da nije znala ništa o kriminalnim aktivnostima te da nikad nije posjetila njegov zloglasni otok.

Odbor za nadzor i odgovornost Zastupničkog doma SAD-a optužila je za "stranačko političko kazalište", tvrdeći da se premalo trude ispitati i istražiti najistaknutije pojedince koji se pojavljuju u Epsteinovim dosjeima.

"Ovaj institucionalni neuspjeh osmišljen je kako bi zaštitio jednu političku stranku i jednog javnog dužnosnika, a ne kako bi se tražila istina i pravda za žrtve i preživjele, kao i javnost koja također želi doći do dna ovog slučaja. Srce mi se slama zbog preživjelih. I bijesna sam zbog njih", poručila je u uvodnoj izjavi.

Clinton je pozvala američkog predsjednika Donalda Trumpa da svjedoči pred istražnim odborom, a prozvala je i državnog tajnika Marca Rubija i državnu odvjetnicu Pam Bondi, rekavši da bi i njih trebalo pitati o tome zašto ta administracija napušta preživjele i ide na ruku trgovcima ljudima.

U izjavi je istaknula svoj rad u borbi protiv trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, prenosi BBC.

"Ako vam je ova tema nova, dopustite mi da vam kažem: Jeffrey Epstein bio je odvratna osoba, ali daleko od toga da je sam. Ovo nije jednokratna senzacija u tabloidima ili politički skandal. To je globalna pošast s nezamislivim ljudskim žrtvama", poručila je.

Pauza u svjedočenju zbog objavljenih fotografija

Američki politički komentator Benny Johnson podijelio je fotografiju Clinton koja pod zakletvom svjedoči pred Nadzornim odborom. Napisao je da mu je fotografiju dostavila američka zastupnica Lauren Boebert. S obzirom na to da je to protivno pravilima, svjedočenje je prekinuto.

🚨BREAKING: The first image of Hillary Clinton testifying under oath about Jeffery Epstein to the Republican Oversight Committee.



This is the first time Hillary has had to answer real questions about Epstein. Clinton does not look happy.



Photo provided by Rep. Lauren Boebert. pic.twitter.com/mPtUyA4u5i — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 26, 2026

Odbor je zatvoren za javnost, ali će snimka biti naknadno objavljena. Demokrati su oštro osudili objavljivanje fotografija te poručili da žele da se puni, neuređeni transkript Clintonine izjave objavi u sljedeća 24 sata.

Svjedočenje je nastavljeno, a demokrati tvrde da Clinton odgovara na sva postavljena pitanja. I ona i Bill tražili su da njihovi iskazi budu javni.

Svjedočenje Billa Clintona, koji se više puta spominje u dosjeima, predviđeno je za sutra. Bivši američki predsjednik više je puta zanijekao bilo kakve nezakonitosti u vezi sa svojim poznanstvom s Epsteinom.