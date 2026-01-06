Trumpa pitali tko je glavni u Venezueli: On rekao samo jednu riječ

U Venezueli se u sljedećih 30 dana neće održati izbori, rekao je predsjednik SAD-a Donald Trump te najavio dugoročan angažman Amerike u toj državi nakon uhićenja donedavnog predjednika Nicolasa Madura.

"Najprije moramo popraviti stanje u zemlji. Ne možete održati izbore. Nema načina da ljudi uopće mogu glasati", rekao je.

Trump je u 20-minutnom intervjuu za NBC naveo skupinu američkih dužnosnika koji će sudjelovati u američkom upravljanju Venezuelom: ministar vanjskih poslova Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Stephen Miller i potpredsjednika JD Vance.

"To je skupina u kojoj su svi. Svi imaju stručnost, različitu stručnost", naveo je.

No na pitanje tko će u konačnici imati zadnju riječ, odnosno tko je na vrhu hijerarhije, dao je jednostavan odgovor: "Ja."

Trump je intervju odradio samo nekoliko sati nakon što je Maduro u New Yorku izveden pred sud zbog niza optužbi, uključujući zavjeru za narkoterorizam i zavjeru za uvoz kokaina.