Svjetska velesila poručila Trumpu: "Odmah oslobodite Madura"

Kako je SAD uhvatio Madura Američki špijuni mjesecima su pratili svaki potez venezuelskog predsjednika Nicolása Madura. Mali tim, uključujući jedan izvor unutar venezuelske vlade, promatrao je gdje 63-godišnjak spava, što jede, što nosi, pa čak i, prema riječima visokih vojnih dužnosnika, njegove kućne ljubimce.

Slijedi li globalni kaos? "Što sprječava Kinu da polaže isto pravo nad vodstvom Tajvana? Što sprječava Vladimira Putina da iznese slično opravdanje za otmicu predsjednika Ukrajine?", upitao je američki senator.

Od čokoladne torte do uhićenja Madura Kako je Trumpov luskuzni klub postao ratna baza.

Danska reagirala na Trumpovu izjavu Donald Trump je u nedjelju za The Atlantic rekao da SAD-u apsolutno treba Grenland. To je potaknulo reakciju danske premijerke Mette Frederiksen, koja je pozvala američkog predsjednika da prestane s prijetnjama.

Kina: Odmah pustite Madura Kinesko ministarstvo vanjskih poslova poziva SAD da odmah puste na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Ministarstvo tvrdi da Kina pomno prati situaciju u Venezueli i da je američka vojna operacija prekršila međunarodno pravo.

Kolumbijski predsjednik: "Prestanite me klevetati" Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro odbacio je prijetnje američkog predsjednikai optužbe da je povezan s trgovinom drogom, nakon što je Trump zaprijetio Kolumbiji vojnom akcijom. “Moje se ime ne pojavljuje u sudskim spisima. Prestanite me klevetati, gospodine Trump”, napisao je Petro.

Ubijena 32 državljana Kube Kubanska vlada objavila je da su njezina 32 državljana ubijena u američkoj akciji u Venezueli u kojoj je uhićen predsjednik Nicolas Maduro radi suđenja u SAD-u.

Rodriguez opovrgnula Trumpovu izjavu Potpredsjednica Delcy Rodriguez, koja je preuzela dužnost privremene čelnice, rekla je da Maduro ostaje predsjednik i osporila je Trumpovu tvrdnju da je spremna surađivati ​​sa Sjedinjenim Državama.

Trumpova prijetnja Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju vojnom intervencijom protiv kolumbijske vlade. "Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesnik koji voli proizvoditi kokain i izvoziti ga u SAD...to neće raditi još dugo", izjavio je.