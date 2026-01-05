Hrvatski veleposlanik o situaciji u Venezueli: "Atmosfera je puna iščekivanja"

Uhićeni venezuelski predsjednik Nicolas Maduro u ponedjeljak se pojavio na američkom sudu nakon što su ga američke snage zarobile za vikend tijekom vojne intervencije.

Dramatičnu situaciju u Venezueli prati i hrvatski veleposlanik zadužen za to područje, Ranko Vilović.

Ranko Vilović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"U kontaktu smo s našim ljudima, s predstavnicima naših udruga, a nismo ustanovili da ima problema. Naša dežurna linija je obznanjena i otvorena, ljudi ju koriste i javljaju se. Tamo nas mogu nazvati kroz 24 sata", rekao je Vilović.

Opisao je i atmosferu u glavnom gradu Caracasu.

"Atmosfera je napeta i mirna, puna iščekivanja. Ulice su još uvijek prilično prazne, međutim, trgovine i ljekarne normalno rade. Nema vojske na ulicama, a ni policije više nego inače. U iščekivanju su, neću reći strepnji. Zasada je mirno, nema incidenata", rekao je.

Kako kaže, vlada je u ponedjeljak ujutro pozvala na demonstracije protiv američke vojne intervencije. Vilović je poručio kako ne zna kakav je odaziv na njih, ali da zasada teku mirno.