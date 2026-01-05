Hrvatski veleposlanik o situaciji u Venezueli: "Atmosfera je puna iščekivanja"

Dramatičnu situaciju u Venezueli prati i hrvatski veleposlanik zadužen za to područje, Ranko Vilović.
Ranko Vilović - 1Foto:
DNEVNIK.hr
"U kontaktu smo s našim ljudima, s predstavnicima naših udruga, a nismo ustanovili da ima problema. Naša dežurna linija je obznanjena i otvorena, ljudi ju koriste i javljaju se. Tamo nas mogu nazvati kroz 24 sata", rekao je Vilović.
Opisao je i atmosferu u glavnom gradu Caracasu.
"Atmosfera je napeta i mirna, puna iščekivanja. Ulice su još uvijek prilično prazne, međutim, trgovine i ljekarne normalno rade. Nema vojske na ulicama, a ni policije više nego inače. U iščekivanju su, neću reći strepnji. Zasada je mirno, nema incidenata", rekao je.
Kako kaže, vlada je u ponedjeljak ujutro pozvala na demonstracije protiv američke vojne intervencije. Vilović je poručio kako ne zna kakav je odaziv na njih, ali da zasada teku mirno.