Tvrtku iz regije prozvali zbog sigurnosti i odnosa prema vozačima, stigao žestok odgovor

Transportna kompanija Super Ego Holding, podrijetlom iz Srbije, našla se u središtu pažnje američke javnosti nakon što je prozvana u emisiji 60 Minutes na televiziji CBS.

U prilogu su iznesene ozbiljne optužbe koje dovode u pitanje sigurnosnu praksu i poslovanje tvrtke na američkom tržištu.

Sugovornici iz prijevozničke industrije tvrde da je tvrtka navodno prikrivala lošu sigurnosnu povijest tako što je mijenjala identitet i nastavljala poslovanje pod novim imenima, bez posljedica za ranije prekršaje.

Uz to, nekoliko bivših vozača iznijelo je dodatne optužbe – tvrde da se manipuliralo evidencijom radnih sati te su bili prisiljavani voziti izvan zakonskih ograničenja.

Nakon emitiranja priloga iz Super Ego Holdinga stiglo je službeno priopćenje u kojem odbacuju sve optužbe i tvrde da je riječ o ozbiljnom nesporazumu.

"Super Ego Holding, leasing kompanija sa sjedištem u SAD-u, djeluje transparentno i u skladu sa zakonima te poštuje visoke profesionalne standarde", navode.

Ključ njihove obrane je tvrdnja da nisu prijevoznik.

"Super Ego nije prijevoznička tvrtka, već leasing kompanija. Sve optužbe iz priloga proizlaze iz tog temeljnog nerazumijevanja i potpuno su netočne", poručili su i dodali da američka transportna industrija funkcionira kroz jasno podijeljene uloge kao što su leasing tvrtke i tvrtke za prijevoz, kojima licence izdaje Federalni ured za motornu sigurnost.

Prema njihovim riječima, više od 1200 prijevozničkih kompanija koristi njihovu opremu, ali naglašavaju da Super Ego nema kontrolu nad vozačima.

"Ne zapošljavamo, ne plaćamo niti nadziremo vozače. Za njih su odgovorni prijevoznici", ističu.

Tvrtka također tvrdi da je televizijski prilog bio obmanjujući jer su prikazane njihove prikolice iako, kako navode, one ne moraju nužno biti povezane s prijevoznikom koji upravlja vozilom.

Cijeli slučaj izazvao je veliku pozornost javnosti i otvorio pitanje odgovornosti u kompleksnom sustavu transportne industrije u SAD-u.

Dok jedni upozoravaju na moguće zlouporabe i loše prakse, iz Super Ega tvrde da su optužbe neutemeljene i rezultat pogrešnog razumijevanja njihove uloge.

Hoće li slučaj dobiti epilog kroz istrage nadležnih institucija zasad nije poznato.