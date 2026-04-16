Prvi zbor na svijetu koji okuplja osobe bez govornog organa. Oni su dokaz da život nakon bolesti ne staje
Piše DNEVNIK.hr,
16. travnja 2026. @ 20:41
Zbor Optimist iz Zagreba prvi je zbor na svijetu koji okuplja osobe bez glasnica. Pjevanje koriste kao dio rehabilitacije. Nastupaju na brojnim koncertima i događajima u Hrvatskoj i inozemstvu, šireći snažnu poruku upornosti i života nakon bolesti.