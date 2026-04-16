Prvi zbor na svijetu koji okuplja osobe bez govornog organa. Oni su dokaz da život nakon bolesti ne staje

Zbor Optimist iz Zagreba prvi je zbor na svijetu koji okuplja osobe bez glasnica. Pjevanje koriste kao dio rehabilitacije. Nastupaju na brojnim koncertima i događajima u Hrvatskoj i inozemstvu, šireći snažnu poruku upornosti i života nakon bolesti.

“Vi ćete danas vidjeti probu zbora osoba bez glasnica koji su zbog zloćudne bolesti ostali bez govornog organa”, rekla je Tamara Živković Ivanović, logopedica.

Zbor je osnovan 2007. godine kao prvi takav u svijetu, a njegova poruka je da se i bez govornog organa može lijepo i kvalitetno živjeti.

Više pogledajte u prilogu reporterke dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.