Poduzetnik na makinacijama s automobilima oštetio kupce za 190 tisuća eura

U istražnom zatvoru završio je 28-godišnjak osumnjičen za niz prijevara s automobilima u leasingu pri čemu je više osoba i tvrtki oštetio za gotovo 190.000 eura, izvijestila je u ponedjeljak zagrebačka policija.

Ne otkrivajući identitet policija je izvijestila da 28-godišnjaka, koji je bio direktor jedne zagrebačke tvrtke, tereti za niz prijevara, lažno prijavljivanje kaznenog djela i gospodarske malverzacije.

Prema policijskim sumnjama 28-godišnjak je u travnju 2023. uzeo na leasing VW passat, no umjesto urednog plaćanja obveza, automobil je odvezao u Srbiju. Potom je lažno prijavio drugu zagrebačku tvrtku za navodnu utaju tog automobila, kako bi prikrio vlastitu odgovornost, čime je leasing kuću oštetio za gotovo 17.000 eura.

Nekoliko mjeseci kasnije, u prosincu 2023., na internetu je oglasio prodaju mercedesa također uzetog na leasing. Naivnog kupca uvjerio je da će uplatom od 12.000 eura podmiriti dugovanja te postati vlasnik automobila, no novac je zadržao, a vozilo je leasing kuća vratila u svoj posjed.

Sličnu shemu ponavljao je i u drugim slučajevima. Dvojici stranih državljana nije vratio uplaćene pologe za najam vozila čime je jednoga oštetio za 900, a drugoga za gotovo 1500 eura. Jednu je žrtvu prevario za oko 13.000 eura jer mu je obećao passat za koji je oštećeni plaćao mjesečne uplate i dao BMW, ne znajući da je automobil u vlasništvu leasing kuće koja je u konačnici preuzela vozilo.

Najveću štetu prouzročio je suradnjom s jednom zagrebačkom tvrtkom i njenim zaposlenikom kojega je doveo u zabludu. U razdoblju od siječnja do rujna prošle godine dao im je u podnajam 24 vozila uz dogovor otkupa. Iako su mu uredno plaćali, novac nije prosljeđivao leasing kućama, zbog čega su automobili vraćeni, a šteta je procijenjena na 144.450 eura.

Nakon kriminalističkog istraživanja policija je osumnjičenog predala pritvorskom nadzorniku, nakon čega mu je sud odredio istražni zatvor, kažu u policiji.