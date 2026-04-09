Zapanjujuća brojka: Samo u ožujku, Ukrajina je uspješno presrela 33.000 ruskih dronova

Ništa ne pokazuje brzinu ratnih inovacija Ukrajine bolje od njezinih presretačkih dronova, koji su samo u ožujku uništili više od 33.000 ruskih napadačkih dronova. Riječ je o brojci okoju je u objavi na društvenim mrežama iznio ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov.

Na sastanku s ukrajinskim proizvođačima dronova u srijedu, Fedorov je istaknuo da je taj broj dvostruko veći nego u veljači te najviši od pokretanja programa proizvodnje presretačkih dronova. Sustavi su djelovali protiv širokog spektra ruskih platformi, uključujući napadačke dronove tipa Geran, dronove Gerber i Molnija, izviđačke letjelice Zala, Orlan UAV-ove i druge tipove ruskih bespilotnih letjelica, čime je potvrđena ključna uloga presretačkih dronova u ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

Najveći problem - mlazni Geran dronovi

Ministar je upozorio da inačice ruskih Geran dronova s mlaznim pogonom predstavljaju najteži izazov. "Neprijatelj povećava njihovu uporabu, brzina raste, presretanje postaje složenije. Naš je zadatak pronaći tehnološko rješenje", rekao je Fedorov, ukazujući na brzine koje nadmašuju mogućnosti postojećih rješenja s propelerima, prenosi portal Defense Blog.

Kako bi se taj jaz smanjio, ukrajinski tehnološki klaster Brave1, u suradnji s Europskom unijom kroz program EU4UA Defence Tech, odabrao je dvanaest projekata za potpore do 150.000 eura. Sredstva su usmjerena na razvoj brzih presretača koji prelaze 450 kilometara na sat te naprednih sustava za borbu protiv ciljeva u zraku.

Isplativa i učinkovita obrana

Za razliku od raketne obrane, ukrajinski pristup koristi relativno jeftine dronove kojima upravljaju piloti ili umjetna inteligencija, a koji se usmjeravaju izravno u neprijateljske letjelice i uništavaju ih pri sudaru. Time se omogućuje obrana velikog opsega uz znatno niže troškove od raketnih sustava.

Fedorov je postavio dva prioriteta: razvoj mlaznih presretača koji mogu parirati bržim Geran dronovima te sustav navođenja koji pouzdano djeluju u kiši, magli i uvjetima slabe vidljivosti, koje Rusija često koristi tijekom napada.

"Država je, u uvjetima transparentnog tržišta, spremna brzo nabavljati nove tehnologije od proizvođača koji uspješno ispune te zadatke i zaštite ukrajinsko nebo", izjavio je Fedorov.