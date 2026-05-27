Važna obavijest za vozače: Potpuno obustavljen promet na graničnom prijelazu prema BiH

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su vozače i javnost kako je trenutačno obustavljen sav promet na graničnom prijelazu Aržano, prema Bosni i Hercegovini.

Razlog privremenog zatvaranja ovog graničnog prijelaza je prometna nesreća koja se dogodila na području BiH, neposredno s druge strane granice.

"Obavještavamo vas da je na graničnom prijelazu Aržano trenutačno obustavljeno prometovanje zbog prometne nesreće", stoji u kratkom priopćenju splitsko-dalmatinske policije.

Vozačima koji su planirali putovanje preko Aržana savjetuje se da prilagode svoje rute i koriste alternativne granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini (poput GP Kamensko ili GP Vinjani Donji) dok se situacija na terenu ne raščisti.