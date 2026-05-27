Procurili detalji novih Vladinih mjera: Stižu velike promjene za dio građana

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je u srijedu da će Vladin paket antiinflacijskih mjera biti predstavljen u četvrtak te poručio da će se mjerama pokušati disciplinirati pojedine segmente agregatne potražnje.

U izjavi nakon sastanka parlamentarne većine Ćorić je izvijestio da je koalicijskim partnerima predstavljen paket antiinflacijskih mjera s kojim će sutra biti upoznata i javnost. Partneri su paket podržali, a Ćorić vjeruje da će naići i na potporu stručne javnosti.

Pojasnio je prošlotjednu izjavu da će paket služiti "hlađenju" gospodarstva. Rekao je da se termin "zagrijanosti ekonomije" u ekonomskoj teoriji vrlo uobičajeno koristi za situacije kada se nešto više stope gospodarskog rasta djelomično "prelijevaju" i na cijene.

"To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo", istaknuo je.

Kazao je da je inflacija u Hrvatskoj u posljednje vrijeme dobrim dijelom posljedica događanja na Bliskom istoku, međutim na nju utječe i domaća ekonomija sa svojom aktivnošću.

"Ideja s kojom smo išli u ovaj paket je da tu 'zagrijanost' na neki način smanjimo, što znači da će mjere s kojima idemo pokušati pojedine segmente agregatne potražnje disciplinirati", izjavio je Ćorić.

"Ono o čemu ćemo razgovarati sutra i u narednim danima, kroz rasprave na ovu temu, tiče se prije svega dijela inflatornih pritisaka koji su generirani u samoj ekonomiji, dakle u različitim segmentima potrošnje. U tom smislu ovaj paket usmjeren je na sve segmente gospodarstva", zaključio je.

Upitan o kritici sindikata da će se inflacija lomiti preko njihovih leđa te hoće li biti rezanja plaća u javnom sektoru, Ćorić je rekao da se nije išlo za tim da socijalni partneri budu oštećeni.

Detalji novih mjera

Od 1. siječnja iduće godine velike tvrtke u Hrvatskoj, koje bilježe ekstraprofit, plaćat će dodatni porez na dobit od čak 50 posto, doznaje Goran Penić u Jutarnjem listu. Gledat će se prosjek dobiti u posljednje tri godine i, ako je ona 20 posto veća od prosjeka, nakon plaćanja redovnog poreza na dobit plaćat će se i dodatni porez od 50 posto.

Država planira malim iznajmljivačima značajno povećati godišnji paušal po krevetu, i to za čak 100 posto. Dizat će se donja granica paušala, pa će iznajmljivači u najrazvijenijim sredinama plaćati umjesto 100 eura minimalno 200 eura po krevetu, a oni u drugoj kategoriji umjesto 70 eura plaćali bi 140 eura.

Vladine nove mjere osjetit će i drugi paušalisti, kojih je u Hrvatskoj oko 100.000. Uvodi se stopa poreza ovisno o prihodima: tko više zaradi, platit će više poreza.

Država najavljuje da bi se od iduće godine išlo u zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru, odnosno nema povećanja plaća za više od 200.000 zaposlenika.

Jedna od mjera je i ukidanje poreza na sve mirovine, što predstavlja ukupni porast svih mirovina za 180 milijuna eura.