Kamion usmrtio ženu ispred trgovine, a onda je pregled otkrio šokantne detalje

Na teretnom vozilu koje je u utorak u Bedencu naletjelo na 73-godišnju pješakinju, koja je od ozljeda preminula u varaždinskoj bolnici, utvrđeno je 15 većih nedostataka, priopćila je varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 8 sati, kada se 57-godišnji vozač teretnjaka kretao unatrag parkiralištem trgovine.

"Pritom se nije uvjerio da tu radnju može obaviti na siguran način, zbog čega je pri dolasku i uključivanju na cestu stražnjim dijelom vozila naletio na 73-godišnjakinju koja se kretala prema trgovini", izvijestila je policija i dodala da je žena od zadobivenih ozljeda preminula istoga dana u 10:45 u Općoj bolnici Varaždin.

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a teretno vozilo nakon nesreće prevezeno je na izvanredni tehnički pregled, tijekom kojeg je utvrđeno 15 većih nedostataka.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.