Znate li kako pravilno čestitati Kurban-bajram?

Bajram Šerif Mubarek Olsun! Tim riječima državni je vrh uputio vjernicima islamske vjeroispovjesti čestitke u povodu praznika Kurban-bajrama.

"Neka vam ovaj veliki praznik žrtve i hodočašća bude nadahnuće u svakodnevnom životu, ali i podsjetnik na trajne i neprolazne vrijednosti solidarnosti, međusobnog uvažavanja i razumijevanja", stoji između ostalog u čestitki koju je uputio premijer Andrej Plenković.

Predsjednik Zoran Milanović u čestitki je podsjetio na 110. godišnjicu priznanja islama kao ravnopravne religije u našoj domovini.

"Ta je godišnjica važna ne samo za hrvatske građane islamske vjeroispovijesti, nego i za Hrvatsku jer potvrđuje kako dugo baštinimo i njegujemo toleranciju i suživot ljudi različitih vjera", napisao je Milanović.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je kako Kurban-bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjemu, stavljajući u središte brigu za potrebite te spremnost na dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.

Što je Kurban-bajram?

Kurban-bajram je jedan od najvažnijih islamskih praznika te je uz Ramazanski bajram jedan od dva glavna bajramska praznika u islamu.

Kurban-bajram, poznat i kao Eid al-Adha, obilježava se desetog dana islamskog mjeseca Dhu al-Hijjah. U 2026. godini počinje u srijedu 27. svibnja, no službeno počinje prethodne večeri nakon zalaska sunca kada počinje novi dan po islamskom kalendaru, ove godine to je u utorak 26. svibnja, nakon zalaska sunca. Datum se određuje prema pojavljivanju mjeseca Dhu al-Hijjah te se pomiče svake godine u odnosu na gregorijanski kalendar.

Kurban-bajram dolazi dva mjeseca i deset dana nakon ramazana i traje četiri dana. Slavi u cijelom muslimanskom svijetu i predstavlja važan aspekt islamskog identiteta i zajedništva. Muslimani tada idu na hadž, hodočašće u Meku u Saudijskoj Arabiji.

Običaj je da se za ovaj blagdan kuća i dvorište posebno očiste, a vjernici svečano odjenu. Roditelji daju djeci darove, a darovi se daju i drugoj djeci koja dođu rano prvog dana čestitati blagdan .

Ovaj praznik ima duboko religijsko značenje za muslimane i sjećanje na priču o Abrahamu i njegovoj spremnosti da žrtvuje svog sina Ismaila u skladu s Božjom voljom. Međutim, prema islamskom vjerovanju, Bog je umjesto toga poslao janje, koje se naziva kurban, da bude žrtvovano.

Kako pravilno čestitati Kurban-bajram?

Kurban-bajram muslimanskim vjernicima čestita se riječima Bajram šerif mubarek olsun. U prijevodu to znači Neka ti je čestit i blagoslovljen blagdan.

Na taj se pozdrav odgovara s Allah Razi olsun, što je u prijevodu Neka Bog bude zadovoljan s tobom.

Pozdrav se može uputiti i kraće, Eid Mubarak, što znači Blagoslovljen blagdan.

