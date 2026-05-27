NESVAKIDAŠNJI DOČEK
VIDEO Roboti zaplesali kolo pred Vučićem: "Prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati..."
Piše
I. B.,
27. svibnja 2026. @ 13:04
Roboti koji su dočekali Vučića u Kini
Srpski predsjednik objavio je snimku iz kineskog tehnološkog centra koja je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama.
Predsjednik Srbije
u službenom je posjetu u Kini, a tijekom obilaska inovacijskog centra dočekali su ga roboti. Aleksandar Vučić
Vučić je na društvenim mrežama objavio snimku na kojoj su zaplesali kolo.
"Kada sam vidio robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, nego i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda", poručio je Vučić.
"Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti u poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend", dodao je.
Poručio je da će slične tehnologije uskoro doći i u Srbiju.