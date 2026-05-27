VIDEO Roboti zaplesali kolo pred Vučićem: "Prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u službenom je posjetu u Kini, a tijekom obilaska inovacijskog centra dočekali su ga roboti.

Vučić je na društvenim mrežama objavio snimku na kojoj su zaplesali kolo.

"Kada sam vidio robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, nego i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda", poručio je Vučić.

"Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti u poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend", dodao je.

Poručio je da će slične tehnologije uskoro doći i u Srbiju.