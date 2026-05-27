Matei O. produljen pritvor do daljnjega: Suđenje za napad na Filipinca čekat će iza rešetaka

Matea O., djevojka koja je početkom mjeseca pretukla Filipica u centru Zagreba, ostaje u istražnom zatvoru. Odluku je donio u srijedu Općinski kazneni sud u Zagrebu, a istražni zatvor joj je produljen na neodređeno vrijeme, uz rok provjere svaka dva mjeseca, zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Državno odvjetništvo danas je podiglo i optužnicu protiv dvadesetrogodišnjakinje, a njezin odvjetnik Ivan Bandić najavio je da će uložiti žalbu na obje odluke.

Matei O. pritvor je produljen s obzirom na njezinu povijest nasilničkog ponašanja, a i Filipinca je napala dok je već bila pod mjerama opreza zbog prijašnjeg nasilnog ispada, kada je prošle jeseni djevojku napala nožem nakon što ju je zatekla sa svojim dečkom. Jutarnji list piše da je djevojku tada izbola nožem po leđima i stražnjici.

Dvadesetrogodišnjakinja je u fokus medijske javnosti stigla nakon što se društvenim mrežama proširila zastrašujuća snimka od 2. svibnja kada je oko četiri sata ujutro u centru Zagreba verbalno i fizički napala 37-godišnjeg Filipinca. Iako ga je prvotno optužila da joj je pokušao ukrasti torbicu, kasnije se ispostavilo da to nije istina. Filipinac je u hrvatskoj na turističkoj vizi te navodno posjeduje tvrtku u Dubaiju, a te se večeri zabavljao s prijateljima u noćnom klubu.