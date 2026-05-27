MOL se oglasio nakon odluke suda: "Hrvatska nije dokazala podmićivanje, a ključni svjedok..."

Nakon što je u utorak Državno odvjetništvo objavilo da je arbitražni tribunal odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske te naložio MOL-u da plati administrativne i troškove tribunala od 775 tisuća eura s kamatom, oglasili su se iz kompanije.

Poručuju da je Međunarodni arbitražni sud sa sjedištem u Švicarskoj jednoglasno utvrdio da Hrvatska nije uspjela dokazati da je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Plc.-ja Zsolt Hernádi sudjelovao u podmićivanju.

"Ovo je treći međunarodni forum koji odbacuje optužbe Hrvatske za podmićivanje, koje je dva puta odbacio i švicarski Vrhovni sud, a zasebno i INTERPOL", poručili su.

Središnji dio odluke suda, dodali su, bio je duboki skepticizam prema istinitosti i pouzdanosti ključnog svjedoka Republike Hrvatske, Roberta Ježića.

"Sud je donio svoju odluku unatoč tome što su hrvatski sudovi proglasili Zsolta Hernádija i bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera krivima za korupciju, uglavnom na temelju Ježićevog svjedočenja. Implicitno odbacivanje hrvatskih presuda od strane suda u potpunosti potvrđuje MOL-ov stav u vezi s izmišljenim optužbama za podmićivanje", stoji u priopćenja.

U istoj odluci, sud je odbacio MOL-ov zahtjev za odštetu, a iz MOL-a poručuju da je tako stvoren presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima.

"MOL-ov zahtjev za odštetu proizašao je iz kršenja Prvog amandmana na Glavni ugovor o plinu (FAGMA) od strane Republike Hrvatske, koji je odobrila vlada Jadranke Kosor kako bi se ispravilo prethodno kršenje Glavnog ugovora o plinu (GMA) iz 2009. godine od strane Republike Hrvatske. MOL se oslanjao na službeno odobrenje vlade za nastavak ulaganja u zemlju. Međutim, sud je utvrdio da je odredba FAGMA-e o rudnoj renti u suprotnosti s obveznim hrvatskim zakonom, unatoč činjenici da je ugovor u to vrijeme u potpunosti provjerila i odobrila hrvatska država", naveli su.

Na kraju su poručili da će MOL "kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone, naravno, u potpunosti ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom".