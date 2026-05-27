Vojska dovodi jako naoružanje na Jarun, za to ima dobar razlog

Bogati vojni program najavljen je za ovaj vikend u Zagrebu.

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, u subotu 30. svibnja u Zagrebu se održava svečani i atraktivni program u organizaciji Ministarstva obrane. Sve počinje na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će od 10:30 do 12 sati građani moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga RH i Počasno-zaštitne bojne.

Posebno atraktivan program očekuje posjetitelje na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun, gdje će od 9 do 19 sati biti organiziran prigodni program uz izložbu naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske.

Od 17:30 održat će se atraktivne vježbe prikaza sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, dok će od 18 do 19 sati posjetitelji moći pratiti impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.

Jarun će toga dana postati središte vrhunskih vojnih sposobnosti, atraktivnih prikaza i jedinstvenog doživljaja za sve generacije, zbog čega pozivamo građane da dođu i budu dio obilježavanja 35 godina Hrvatske vojske, najavljuju iz Ministarstva.