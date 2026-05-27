Stiže preokret! Upaljen meteoalarm za dio zemlje: "Budite na oprezu"
Piše I. B., Hina,
27. svibnja 2026. @ 08:02
Uz temperature veće od 30 stupnjeva, dio Hrvatske tijekom dana očekuje nestabilno vrijeme i moguće jače nevrijeme.
Pretežno sunčano i vruće te nestabilno, a poslijepodne u unutrašnjosti uz porast naoblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura.
Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je pod žuto upozorenje stavio više regija. U zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji na snazi je zbog grmljavinskog nevremena.
Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetra. Moguća je lokalno i tuča. Najjači udari vjetra veći od 55 kilometara na sat, a vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.
Regija Kvarner i Kvarnerić je pod žutim upozorenjem zbog mjestimice pojačane bure.
Za zagrebačku regiju žuti meteoalarm na snazi je od 14 sati, za osječku od 18, karlovačku i gospićku od 15 sati.
"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorio je DHMZ.