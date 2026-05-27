Stiže preokret! Upaljen meteoalarm za dio zemlje: "Budite na oprezu"

Pretežno sunčano i vruće te nestabilno, a poslijepodne u unutrašnjosti uz porast naoblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.

Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je pod žuto upozorenje stavio više regija. U zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji na snazi je zbog grmljavinskog nevremena.

Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetra. Moguća je lokalno i tuča. Najjači udari vjetra veći od 55 kilometara na sat, a vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.

Regija Kvarner i Kvarnerić je pod žutim upozorenjem zbog mjestimice pojačane bure.

Za zagrebačku regiju žuti meteoalarm na snazi je od 14 sati, za osječku od 18, karlovačku i gospićku od 15 sati.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorio je DHMZ.