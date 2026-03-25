Rusija lansirala gotovo 1000 Geran dronova na Ukrajinu, no Ukrajinci gotovo sve uspjeli uništiti

Ukrajina je izvijestila da je u razdoblju od 24 sata Rusija u dva odvojena vala napada lansirala 948 dronova tipa Geran i drugih napadnih bespilotnih sustava, čime je premašen njihov prošlogodišnji rekord. Ukrajinska protuzračna obrana otkrila je 392 dalekometna drona u ponedjeljak navečer, a zatim njih još 556 prije 18 sati po lokalnom vremenu u utorak.

Protuzračna obrana uništila gotovo sve

Ukrajinski dužnosnici navode da je 906 dronova oboreno ili onesposobljeno elektroničkim djelovanjem, što odgovara stopi presretanja od oko 95,5 posto, prenosi portal Business Insider. Napad je uključivao i približno dva tuceta krstarećih i balističkih projektila usmjerenih na kritičnu infrastrukturu. Sjeverne regije poput Černihiva i Sumske oblasti korištene su kao glavne ulazne rute, dok su pogođena, i središnja, i zapadna područja, uključujući Kijev.

Ukrajina je u obrani protiv tih napada angažirala borbene zrakoplove s posadom, presretačke dronove, sustave za elektroničko ometanje i kopnene obrambene sustave. Rusija i dalje kombinira dronove Geran s mamcima Gerbera te jeftinijim dronovima Italmas, kako bi opteretila ukrajinsku obranu.

Rusi opet povećavaju proizvodnju Gerana?

Ukrajinski dužnosnici upozoravaju na rast proizvodnje, pozivajući se na ranije procjene prema kojima bi Rusija mogla ciljati proizvodnju od 1000 dronova Geran dnevno. Nedavna taktika uključuje gomilanje zaliha prije masovnih lansiranja, a posljednji napad u utorak rezultirao je s najmanje 42 pogotka dronovima i šest udara projektila.

U ovom najnovijem masovnom napadu dronovima s ruske strane, nadmašen prethodni njihov rekord od 728 dronova postavljen u srpnju 2025. godine, dok je u jednom valu ranije procijenjeno lansiranje 810 dugodometnih dronova, od kojih je njih oko 400 bilo tipa Geran.