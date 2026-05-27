Zvali obitelj da dođe po bolesnog ročnika, Anušić priznao pogrešku: "Nema nikakve dileme..."

Ministar obrane i načelnik Glavnog stožera priznali su da se u slučaju bolesnog ročnika u vojarni na Slunju, od čije je obitelji zatraženo da mu organizira liječenje, pogriješilo!

Anušić je iz Karlovca, s vojne proslave uoči Dana oružanih snaga potvrdio da je zatraženo izvješće od zapovjednika, s kojim su u međuvremenu i razgovarali o propustima.

Negiraju da imaju problem s brojem liječnika i drugog osoblja koje ročna vojska ima na raspolaganju, kao i kritike da ih u sustavu ne mogu liječiti.

Ne žele da ovakvih primjera bude i ubuduće.

"Pogreška je napravljena u smislu da se zvala obitelj da dođe po njega, to je pogreška, i tu nema nikakve dileme i tu smo se očitovali pisanim putem. Ja sam reagirao na način da sam sjeo s načelnikom Glavnog stožera, sa zapovjednikom koji se nalazi na Slunju i taj problem smo riješili i to se više događati neće", poručio je ministar obrane Ivan Anušić.

Na pitanje kako misli da se to više neće događati, Anušić je poručio: "Neće se događati tako da će se morati izvještavati obitelj, da obitelj dolazi po vojnika. Za vojnika se na početku prvih simptoma pobrinuo liječnik. Dobio je antibiotike i lijekove, ali kada to nije bilo učinkovito upućen je kući. Drugačije će se to raditi".