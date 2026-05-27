VIDEO Preživjeli pakao pod zemljom: Spasioci ih pronašli nakon tjedan dana u špilji

Petorica seljana spašena su iz poplavljene špilje u Laosu nakon što su tjedan dana bili zarobljeni pod zemljom zbog obilnih kiša i klizišta koji su blokirali izlaz.

Dvoje ljudi koji su bili s njima još se vode kao nestali, potvrdili su laoski i tajlandski spasilački timovi uključeni u akciju.

Skupina od sedam seljana iz središnje pokrajine Xaysomboun prošle je srijede ušla u špilju u potrazi za nalazištima zlata i divljim životinjama, no ubrzo su ostali odsječeni kada je snažno nevrijeme zatrpalo i poplavilo ulaz.

Snimke koje su objavili spasioci prikazuju dramatične prizore ronilaca koji se probijaju kroz uske i gotovo potpuno poplavljene prolaze pune blata.

"Još se tresem. Naš tim je uspio", rekao je Bounkham Luanglath iz laoske organizacije Rescue Volunteer for People. Spasioci navode kako je špiljski sustav iznimno zahtjevan za kretanje jer se duboko proteže pod zemljom, a pojedini prolazi široki su tek oko 50 centimetara, piše BBC.

"Pronašli smo pet živih osoba i svi su na sigurnom. Potraga za preostale dvije osobe još traje", objavila je spasilačka skupina na društvenim mrežama.

Tajlandski spasilac Kengkach Bangkawong, koji sudjeluje u akciji, objavio je da su seljani pronađeni oko 16:30 po lokalnom vremenu.

Bangkawong je već poznat po sudjelovanju u jednoj od najpoznatijih spasilačkih operacija u svijetu spašavanju 12 tajlandskih dječaka i njihova nogometnog trenera iz poplavljene špilje u Chiang Raiju 2018. godine.

Ta je dramatična akcija tada privukla pažnju cijelog svijeta, a u spašavanju je sudjelovalo više od 10.000 stručnjaka iz različitih zemalja.