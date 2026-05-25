Kilogram trešanja stoji visokih šest eura, no evo kako ih možete kupiti za upola manje

Sezona trešanja je počela, a omiljeno voće već puni tržnice i trgovine. Cijene su, međutim, visoke, kilogram stoji oko šest eura.

Zbog toga dio kupaca traži povoljnije opcije. U jednom voćnjaku u Aljmašu, nedaleko od Osijeka, trešnje se mogu kupiti i upola jeftinije, za oko tri eura po kilogramu, ali uz uvjet da ih kupci sami beru. Riječ je o konceptu samoberbe, gdje posjetitelji sami ulaze u voćnjak i beru voće koje žele. Takav način kupnje sve je popularniji jer nudi nižu cijenu, a ujedno i boravak u prirodi.

U ponudi su trešnje, a sličan model planira se i za drugo sezonsko voće poput marelica i krušaka. Organizatori ističu da kupci tako dobivaju svježije voće i izravno podržavaju domaću proizvodnju.

