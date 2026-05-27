Drama u splitskom kafiću: Pijan razbio čašu o glavu i pokušao pobjeći policiji

Muškarac (43) završio je u zatvoru nakon što je u alkoholiziranom stanju izazvao incident u jednom ugostiteljskom objektu na području Splita.

Prema informacijama policije, događaj se zbio u ponedjeljak oko 19 sati kada je 43-godišnjak, pod utjecajem alkohola, počeo vikati i galamiti u kafiću. Situacija je eskalirala nakon što je uzeo čašu sa šanka i razbio je sebi o glavu, pritom se ozlijedivši.

Krvav je potom izašao na terasu ugostiteljskog objekta gdje je nastavio remetiti javni red i mir. Policija je brzo stigla na mjesto događaja nakon dojave građana, no muškarac je pri dolasku policajaca pokušao pobjeći.

Alkotestiranjem mu je izmjereno čak 2,30 promila alkohola u krvi. Zbog ozljeda je prevezen u bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć, nakon čega je zadržan.

Nakon izlaska iz bolnice policija ga je, zbog ranijih pravomoćnih presuda za narušavanje javnog reda i mira u alkoholiziranom stanju, u žurnom postupku privela sudu.

Sud je prihvatio prijedlog policije te mu odredio zadržavanje u trajanju od 12 dana, nakon čega je predan u zatvor.