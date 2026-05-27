Vođa ukrajinske jedinice za dronove zaprijetio Lukašenku: "500 ciljeva već je identificirano"

Zapovjednik ukrajinskih snaga besposadnih sustava, odnosno osnivač vojne jedinice dronova "Mađarove ptice", Robert Brovdi, uputio je oštro upozorenje bjeloruskom čelniku Aleksandru Lukašenku.
Napisao je da je ukrajinska vojska već identificirala 500 ciljeva u Bjelorusiji, pozivajući Minsk da se ne miješa dalje u ruski rat protiv Ukrajine.
Usred napetosti između Kijeva i Minska te straha od moguće eskalacije na sjevernoj granici Ukrajine, Robert Brovdi, poznat i kao Mađar, u utorak je poslao poruku: "Ne staj Ukrajini na puti".
"Za Gauleitera (visoki dužnosnik i regionalni vođa u Hitlerovoj Njemačkoj) Minska, Lukašenka: pas koji laje ne grize. Ptica grabljivica je nešto drugo. Prvih 500 meta već je na popisu. Besplatan i vrlo praktičan savjet: ne staj Ukrajini na put", napisao je Brovdi.
Osim toga, Brovdi je odgovorio i ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu koji je u ponedjeljak rekao da Rusija priprema sustavne napade na ciljeve u Kijevu. Poručio mu je da je devet od 13 ruskih rafinerija nafte prestalo s radom nakon napada ukrajinskih dronova i operacija koje je on predvodio.
U Ukrajini raste zabrinutost da bi Bjelorusija mogla biti dublje uvučena u ruski rat velikih razmjera. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u utorak u Kijevu s bjeloruskom oporbenom čelnicom u egzilu Svetlanom Tihanovskom, samo nekoliko dana nakon što je Lukašenko predložio sastanak sa Zelenskim.
"Lukašenko je rekao da je vrijeme da se predsjednici Ukrajine i Bjelorusije sastanu, a onda se pojavila Svetlana Tihanovska", rekao je Zelenski, otvoreno ismijavajući Lukašenkov prijedlog da se s njim sastane u Kijevu ili Minsku.
"Cijenimo svaki izraz podrške Bjelorusa slobodnoj Ukrajini i znamo da će doći dan kada će se dobrosusjedski odnosi između naših država obnoviti na temelju stvarne neovisnosti i Ukrajine i Bjelorusije od Moskve", dodao je Zelenski i dodao da Ukrajina nikada nije bila prijetnja Bjelorusiji.
Prošli tjedan ukrajinski predsjednik izjavio je da je Kijev spreman poduzeti preventivne mjere protiv Moskve i bjeloruskog vodstva u slučaju mogućih vojnih prijetnji sjevernoj Ukrajini, usred rusko-bjeloruskih nuklearnih vježbi i napetosti s europskim državama NATO-a uzrokovanih upadima dronova u baltičko područje.
Početkom travnja, Zelenski je također rekao da, prema izvješćima ukrajinske vojske, Bjelorusija gradi ceste do granice s Ukrajinom i postavlja topničke položaje u blizini ukrajinske granice.