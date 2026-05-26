UŽIVO Tomašević pred medijima: Pratite prvu izjavu nakon presude Kostanjeviću

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji o inovativnim prometnim rješenjima, koju otvara zajedno s glavnom tajnicom europske mreže gradova POLIS Karen Vancluysen.

Ipak, tema koja je u fokusu javnosti posljednjih dana je afera Hipodrom, a Tomašević danas prvi puta staje pred novinare, te ga očekuju brojna neodgovorena, ali i neugodna pitanja.

Prva je ovo velika gradska korupcijska afera, iz sportskog objekta Hipodrom izvučeno je gotovo dva milijuna eura, a Tomašević je od podizanja otpužnice žustro branio uhićenog ravnatelja Kostu Kostanjevića.

Kostanjević je na kraju ipak priznao krivnju za izvlačenje novca iz Hipodroma zajedno sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex putem fiktivnih računa za nepostojeće usluge u vrijeme kada su s Hipodroma izmještani konji i njihovi vlasnici koji su prostor gradskog objekta koristili bespravno.

Iz gradskog HDZ-a prozivaju Tomaševića za uporno branjenje Kostanjevića, a predsjednik Ivan Matijević čak je postavio pitanje je li tih 450 tisuće eura otišlo u druge džepove. Premijer Andrej Plenković pak rekao je kako je ovo njihov velik poraz i dokaz korupcije, veliki pravni i politički problem za gradsku vlast.

Kostanjević uz zatvorsku kaznu od dvije godine i pet mjeseci zatvora mora platiti 40 tisuća eura novčane kazne te vratiti Gradu 450 tisuća eura, dok se od Eurolexa potražuje milijun i 350 tisuća eura.