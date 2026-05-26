Što građani misle o Turudiću, kako stoje stranke i tko je najnepopularniji političar? "Ako ima nešto što može ugroziti ovu vlast, to je ovo..."

Među temama koje su obilježile mjesec i dalje je afera u skijaškom savezu koja se prelila i na Hrvatski olimpijski odbor, govorilo se i o Mirti Matić koja je dobila povjerenje Hrvatskog sabora za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, inflaciji u Hrvatskoj koja je među najvećima u eurozoni, a tu je i kriza na Bliskom istoku koja na sve utječe.

Crobarometar donosi i podatke agencija Presscut i Medianet koji otkrivaju koliko su političari zastupljeni u svim medijima.

Rejting stranaka

Gotovo da nema pomaka u redoslijedu stranaka.

HDZ je i dalje prvi izbor ispitanika s 27,2 posto podrške birača. Prati ga SDP s podrškom od 20,3 posto.

Slijedi Možemo s 12,3 posto, dok je Most na 7,9 posto. Domovinski pokret ovaj je mjesec na 3 posto, Hrvatska stranka umirovljenika i stranka Drito su na 2,2 posto a sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške.

Boris Jokić ističe stabilnost HDZ-a, ali i rast SDP-a.

"SDP se digao iznad psihološke granice od 20 posto nakon nekoliko mjeseci, ali još važnije je za napomenuti da Most i Možemo bilježe određeni porast tako da su u ovoj godini praktički na vrhuncu popularnosti među biračima. Domovinski pokret dolazi do granice od 3 posto što je za njih dobra vijest", analizirao je rejting stranaka Boris Jokić.

SDP i Možemo krenuli su u kampanju protiv inflacije, na jesen potpisuju i koalicijski sporazum pa je Tandara Knezović pitala kolike su im šanse protiv HDZ-a.

"Teško je prognozirati jer ne znamo kada su izbori. Ako su u redovnom roku, oni su dosta daleko, teško je reći kako bi se proveli u pravom izbornom srazu.

Ovo je pomalo zakašnjela koalicija, da je bila ranije možda bi i rezultati izbora bili drugačiji", istaknuo je Jokić.

Također je rekao da nije dovoljno da samo govore o problemu inflacije: "Kada se odlučite za takve teme, trebate predložiti i određena rješenja, a ta rješenja često nisu jednostavna."

Rejting političara

Prvi na ljestvici top pet najpopularnijih političara i dalje je Zoran Milanović, 59 posto ispitanika o njemu ima pozitivan dojam.

Ovaj mjesec drugo mjesto dijele Biljana Borzan i Tomo Medved s 43 posto.

Treće mjesto zauzeo je Ivan Anušić s 41 posto. Na četvrtom mjestu je Andrej Plenković s 40 posto te peto mjesto dijele Tomislav Tomašević i Nikola Grmoja s 38 posto.

Ivan Penava, šef DP-a, čvrsto drži poziciju najnepopularnijeg političara, 63 posto ispitanika o njemu ima negativan dojam.

Drugi je premijer Andrej Plenković s 55 posto. Na trećem mjestu je Gordan Jandroković s 54 posto, na četvrtom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s 53 posto te je Ivana Kekin na petom mjestu s 52 posto.

"Hrvatice i Hrvati baš ne vole političare. Puno je više ovih koji imaju negativan stav o svima njima nego što imaju pozitivan. Kao najpozitivniji se kontinuirano izdvaja Zoran Milanović. Andrej Plenković je prvi put u ovoj godini dosegnuo 43 posto u zelenom, a to što je u crvenom 55 posto, to je druga stvar", rekao je Jokić.

Tandara Knezović je istaknula kako se za tri HDZ-ova političara na listi najpopularnijih razlikuje podrška u vlastitoj stranci.

Andrej Plenković među simpatizerima HDZ-a ima podršku od 94 posto, Medved 85 posto, a Anušić 83 posto.

"Andrej Plenković drži HDZ. Dio popularnosti Tome Medveda i Ivana Anušića dolazi od ostalih desnih stranaka, međutim kada govorimo o HDZ-u kao stranci, Andrej Plenković je u potpunosti drži i sve te priče da se unutra događaju neki prevrati treba gledati kroz rezultate istraživanja koji govore da simpatizeri HDZ-a Andreja Plenkovića biraju kao prvi i gotovo jedini izbor", rekao je Jokić.

Kod simpatizera SDP-a Zoran Milanović ima podršku od 99 posto, a Siniša Hajdaš Dončić 67 posto podrške. "Siniša Hajdaš Dončić još uvijek se nije uspio nametnuti simpatizerima SDP-a, a za tu stranku je bolje da čim prije razdvoje lik i djelo Zorana Milanovića od identiteta SDP-a jer to nisu iste platforme, čak u ovom trenutku niti ideološke opcije. Veliki je zadatak ispred Hajdaša Dončića da osvoji svoje birače kako bi mogao kasnije i nečije tuđe", ističe Jokić.

Percepcija problema u Hrvatskoj

Ako pogledamo koji probleme najviše muče građane, 65 posto ispitanika ovaj mjesec ističe korupciju kao najveći problem. Iza toga slijedi inflacija i rast cijena sa 62 posto, što govori da je pritisak na novčanike građana i dalje izrazito jak. To prati i nezadovoljstvo niskim plaćama i lošim standardom s 51 posto te su kao jedan od najvećih problema u zemlji istaknute i male mirovine s 49 posto. Sve ostale teme, od zdravstva do demografije i stanovanja, znatno su ispod praga od 50 posto.

Jokić na ove rezultate dodaje da kao najveći problem nije istaknuta samo korupcija, već mito, nepotizam i klijentelizam.

"To su rak rane ovog društva. Afera u skijaškom savezu je stavila u fokus tu temu, ali nije jedina. Radi se o svim onim nemeritokratskim postupcima, u kojima se nekog favorizira, gdje netko preko prečice dolazi do određenih sredstava do kojih nije trebao doći i to jest glavna boljka ovog društva. Ako išta može ugroziti ovu vlast, to su korupcija, a onda inflacija. Ovi podaci bi trebali jako zabrinuti Andreja Plenković i sve u Vladi jer, ukoliko ne učine nešto vezano za ovu temu, ta će percepcija biti još negativnija.

Ne znam tko može opravdati krađu javnog novca, i to recimo u sportu, tko to može opravdati i čime se može opravdati sporost sustava. U ovoj temi se nalazi i nesretni slučaj u Drnišu koji ovomjesečno istraživanje nije obuhvatilo, gdje je također određeno nefunkcioniranje sustava.

Sve to pokazuje da su građani bijesni, a ako to vlast ne prepoznaje, onda možemo imati još negativnije posljedice u društvu nego što ih trenutno imamo", objasnio je Jokić.

Za inflaciju dodaje da se ona tiče svakoga, ali korupcija pogađa samo dio društva.

"Dio društva živi od klijentelizma, mita i korupcije, to isto tako treba reći. Treba napomenuti da to nije karakteristično samo za HDZ i nacionalnu vlast, to se događa i na lokalnoj razini. Korupcija je raširena i treba učiniti sve da se ona suzbije, ona se nikada neće maknuti u potpunosti, ali kada postaje pravilo, a ne iznimka imamo veliki društveni problem".

Jeste li zadovoljni radom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića?

Crobarometar ovaj mjesec donosi i razmišljanja građana o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću koji je već drugu godinu na toj funkciji.

Njegovim radom nezadovoljno je 34 posto ispitanika, niti zadovoljno niti nezadovoljno je 38 posto ispitanika, dok je zadovoljno tek njih 5 posto. Za njega nije čulo 7 posto, a 16 posto ne zna.

"Samo 7 posto za njega nije čulo, imamo ministre koji lošije stoje. Ivan Turudić je ime koje je postalo čak i simbol. Iz te simbolike ide i otpor prema njemu određenog dijela populacije. Ovdje je najznakovitija vrlo niska podrška njegovom radu, tek pet posto. Zašto je to važno? Ne zbog Ivana Turudića kao osobe, nego zbog toga što on radi. Glavni državni odvjetnik je ona osoba koja bi trebala personalizirati pravdu i pravednost i to da će netko biti suđen za djelo koji je učinio.

Činjenica da nema podršku ukazuje da možda imamo problem. Naime, u drugim državama, osobe koje su na mjestu državnih odvjetnika, koje su neovisne o vlasti su one koje su najčešće najpopularnije. U njih imaju povjerenja da će kada sudstvo donese krivu odluku, da će reagirati. Pred Ivanom Turudićem je veliki posao da preokrene ovaj trend jer pet posto je zbilja malo", rekao je Jokić te u šali dodao da misli da bi čak i on imao veću podršku, barem 6 posto.

Prisutnost političara u medijima

I ovaj mjesec Crobarometar donosi podatke agencija Presscut/Medianet o prisutnosti političara u svim medijima. Podaci se odnose na protekla dva mjeseca.

Daleko najprisutniji u medijima je premijer Andrej Plenković s više od 12.600 pojavljivanja.

Tri puta manje prisutan je predsjednik Milanović, s nešto više od 4000 pojavljivanja. Zagrebački gradonačelnik u dva mjeseca ima više od 3700 pojavljivanja u medijima.

Slijedi predsjednik Sabora Gordan Jandroković s više od 2200. Ministar branitelja Tomo Medved ima nešto ispod 2000 pojavljivanja u medijima, dok su ostali daleko ispod te brojke.

"Što si više u medijima, ljudi imaju reakciju na tebe. Ovdje je znakovita personalizacija Vlade kroz Andreja Plenkovića. Sljedećih pet ima jednako kao i on, a tih pet uključuje i predsjednika države i gradonačelnika glavnog grada, predsjednika Sabora i jednog od najaktivnijeg političara u prethodnom mjesecu. To nije nužno dobro za Andreja Plenkovića jer jednom kada stvar krenu i na drugi način, za sve će biti kriv. Pojavljivanje u medijima znači emotivnu reakciju, ne nužno pozitivnu, puno važnije od lica u medijima je važnije tko i kako govori i za sve bi bilo bolje da zagovaraju neke pozitivne promjene u društvu i da se malo više bave dijalogom", zaključio je Jokić.

U srijedu Dnevnik Nove TV donosi drugi dio Crobarometra i istraživanja koliko inflacija utječe na građane te koliko njih si može priuštiti ljetovanje.

METODOLOGIJA:

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 19. svibnja putem metode Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%