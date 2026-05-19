SAD optužio bliskog Madurova saveznika: "Kovao je zavjeru..."

Američki tužitelji optužili su Alexa Saaba, poslovnog čovjeka kolumbijskog porijekla i bliskog suradnika bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, za pranje novca zbog navodnog iskorištavanja plana socijalne skrbi, prema sudskim dokumentima otpečaćenima u ponedjeljak.

Saaba je deportirala u Sjedinjene Države privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez tijekom vikenda, u potezu za koji je rekla da je "opravdan zbog nacionalnih interesa".

Deportacija je signalizirala novu razinu koordinacije između Trumpove administracije i Rodriguez, Madurove bivše potpredsjednice.

Saab, 55-godišnji bivši venezuelski ministar industrije, kovao je zavjeru za podmićivanje venezuelskih dužnosnika i prebacivao novac preko američkih bankovnih računa kako bi se obogatio, tvrde tužitelji. U ponedjeljak poslijepodne izveden je prvi put pred savezni sud u Miamiju.

Optužbe dolaze u trenutku kada se administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema suditi Maduru, kojeg su američke specijalne snage uhitile u Caracasu ranije ove godine.

Saab bi mogao američkim vlastima pružiti informacije koje bi ojačale slučaj protiv Madura, izvijestio je ranije Reuters.

"Ove optužbe izravna su posljedica kontinuirane predanosti DEA-e razbijanju korumpiranih mreža koje djeluju diljem Venezuele", rekao je čelnik američke Agencije za suzbijanje droge (DEA) Terrance Cole.