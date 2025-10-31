Orban napao čelnike EU-a: "Europa želi rat! Igra se s vatrom"

Mađarski premijer Viktor Orban dao je u petak svoj uobičajeni intervju za Kossuth Radio. Razgovor je započeo ratnim temama, a Orban je kazao da je svijet na početku utrke u naoružanju.

Trenutnu sigurnosnu situaciju u svijetu usporedio je s prošlošću.

"Ako tražimo obrasce iz prošlosti, javljaju se dvije analogije: jedno je razdoblje prije Drugog svjetskog rata, kada je Hitler napredovao i nitko nije imao hrabrosti da ga na vrijeme zaustavi; a druga je bila predvečerje Prvog svjetskog rata, kada su svi stvarno nešto željeli, ali nitko nije želio veliki rat, a onda se ipak dogodio", rekao je.

Orban današnju situaciju uspoređuje s onom neposredno prije početka Prvog svjetskog, a za to je optužio europske čelnike koji se "igraju s vatrom".

"Izgovaraju se rečenice koje ne biste vjerovali. Na sastancima na visokoj razini govori se o naoružavanju Njemačke ili kad Ursula von der Leyen kaže da moramo biti spremni za rat u roku od pet godina.

Prema Orbanu, Europa "tetura" prema ratu, pa Mađarska sada mora stati na stranu mira.

"Europa želi rat, iako su Rusi već došli do točke prihvaćanja primirja", naglasio je.

Osim europskih čelnika još samo Ukrajinci žele ratovati, ali oni, prema riječima mađarskog premijera, vode domoljubni rat pa je to shvatljivo.

Međutim, sada Amerika ne želi ratovati, pa čak je i Rusija došla do točke, tvrdi on, da bi bila spremna sklopiti primirje ili mir pod određenim, sada već dobro poznatim uvjetima. Europa, s druge strane, i dalje želi financirati rat u Ukrajini, iako se, kaže, vara svatko tko vjeruje da se u tom ratu može postići vojna pobjeda.

U nastavku je objasnio da jedina velika sila u svijetu koja želi mir su Sjedinjene Države, a smatra da je najvažnija prepreka američkim mirovnim pokušajima Koalicija voljnih: "Spremni su poslati druge u rat u kojem umiru, jer naravno da neće ići".

"U međuvremenu, možemo vidjeti da se u Europi, primjerice u Slovačkoj ili Češkoj, formiraju vlade koje se zalažu za mir, a očekuje se da će se taj trend nastaviti", kazao je i dodao da se Mađarska mora potuditi da u raspravi između Sjedinjenih Država i Europe, pobijede Amerikanci jer se oni zalažu za mir. Isto, kaže, želi i Vatikan.

Donald Trump i Viktor Orban Foto: Afp

U nastavku intervjua se dotaknuo i sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom koji će se održati 7. studenog u Washingtonu. Orban je rekao da je jedan od važnih elemenata sastanka i nastupa mađarske delegacije mir, ali to nije jedini razlog zašto odlaze u Sjedinjene Države, jer će pregovarati i o ekonomskim pitanjima i suradnji, piše 24.hu.

Novinar je sugerirao da su mađarsko-američki odnosi donekle zasjenjeni energetskim pitanjem, pri čemu Washington poziva Mađarsku da se riješi ruskih energetskih izvora. Orbán je na to ponovio dugogodišnji argument vlade da je Mađarska zemlja bez izlaza na more, te stoga prepuštena na milost i nemilost trenutnih opskrbnih ruta, koje slučajno dolaze iz Rusije.



