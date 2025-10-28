U Europi se stvara blok protiv Ukrajine: "Dolazi - i bit će sve vidljiviji"

Mađarska želi udružiti snage s Češkom i Slovačkom kako bi formirala savez skeptičan prema Ukrajini u EU-u, rekao je visoki politički savjetnik mađarskog premijera Viktora Orbána.

Orbán želi održati stavove i uskladiti stavove s Andrejom Babišem, desničarsko populističkim premijerom Češke, kao i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, uoči sastanaka čelnika EU-a.

Iako je čvrsti politički savez još uvijek daleko, formiranje bi moglo značajno ometati napore EU-a da financijski i vojno podrži Ukrajinu, piše Politico.

Na pitanje koliko je vjerojatno da savez skeptičan prema Ukrajini počne djelovati kao blok u Europskom vijeću, politički direktor premijera Balázs Orbán jer odgovorio: "Mislim da će doći - i biti sve vidljiviji."

Robert Fico, slovački premijer Foto: Afp

"To je jako dobro funkcioniralo tijekom migracijske krize. Tako smo se mogli oduprijeti", rekao je o takozvanoj Višegradskoj četvorki koju su činile Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska u vrijeme kada je euroskeptična Stranka prava i pravde bila na vlasti u Varšavi nakon 2015. godine.

Višegradska skupina, 2017. godine Foto: Afp

Tadašnji poljski premijer Mateusz Morawiecki predvodio je inicijativu kao najveća članica saveza, a skupina "V4" promovirala je pro-obiteljske politike kao i snažne vanjske granice za EU te se protivila svakom obveznom preseljenju migranata među zemljama članicama.

Viktor Orban Foto: Afp

Višegradska četvorka se raspala nakon ruske invazije na Ukrajinu, zbog neslaganja Poljske i Mađarske.

Novi Višegradski savez imao bi tri umjesto četiri člana. Sadašnji poljski premijer desnog centra, Donald Tusk, čvrsto je proukrajinski i malo je vjerojatno da će sklopiti bilo kakav savez s Orbánom.

Međutim, Fico i Babiš ponovili su stavove mađarskog čelnika o Ukrajini, pozivajući na dijalog s Moskvom, a ne na ekonomski pritisak. Babiš je kritiziran zbog javnog skepticizma u pogledu podrške daljnjoj europskoj pomoći Kijevu, a sadašnji češki ministar vanjskih poslova u intervjuu za Politico upozorio je da će Babiš djelovati kao Orbánova "marioneta" za stolom Europskog vijeća.

Unatoč tome, moglo bi proći neko vrijeme dok se bilo koja verzija Višegradskog saveza ne reformira. Iako je ponovno izabran za slovačkog premijera 2023., Fico se suzdržao od formalnog savezništva s mađarskim čelnikom u određenim područjima politike. Babiš još nije formirao vladu nakon nedavne izborne pobjede svoje stranke.

Mađarski pritisak za političke saveze u Bruxellesu nadilazi Europsko vijeće, rekao je Balázs Orbán. Fidesz, stranka mađarskog premijera, dio je krajnje desne skupine Patrioti za Europu, što mu omogućuje da proširi svoje partnerstve u Europskom parlamentu. Kao potecijalne saveznike Balázs Orbán je naveo desničarsku skupinu Europskih konzervativaca i reformista, krajnje desnu skupinu Europa suverenih naroda i "neke ljevičarske skupine" kao potencijalne saveznike.

Glavne stranke poput desnocentrističke Europske narodne stranke mogle bi se prije ili kasnije okrenuti protiv predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, uništivši tako centrističku većinu koja je podržavala njezin ponovni izbor, rekao je savjetnik.

"Dakle, ova rekonstrukcija [Višegradske četvorke] je u tijeku. Imamo treću najveću europsku parlamentarnu frakciju. Imamo mrežu think tankova, koja je široko rasprostranjena ovdje [u Bruxellesu], a ima i transatlantsku podružnicu. I tražimo partnere, saveznike za svaku temu."

Andrej Babiš na biralištu Foto: Afp

Izbori u Mađarskoj

Mađarski premijer, koji je na vlasti posljednjih 15 godina, suočava se s bitkom za reizbor sljedeće godine. Stranka Tisza oporbenog čelnika Pétera Magyara trenutno je popularnija od Orbánove stranke Fidesz, prema anketi Politica.

Politički direktor mađarskog premijera rekao je da će nadolazeća kampanja biti teška, a okrivio je Bruxelles za "organizirane, koordinirane napore da se pokuša svrgnuti mađarska vlada", koji uključuju, tvrdi on, političku podršku oporbi.

Europska komisija navodi da mjere za uskraćivanje sredstava Mađarskoj proizlaze iz prkošenja Budimpešte pravu EU-a, a ne iz političke agende.

Na pitanje nastavlja li Budimpešta podržavati mađarskog povjerenika za zdravstvo Olivéra Várhelyija, za kojeg se u medijima tvrdi da je vodio regrutiranje špijuna u institucijama EU-a dok je radio kao diplomat, Orbán je rekao da povjerenik radi odličan posao.

"To su samo... pitanja koja se koriste kako bi se Mađarska prikazala kao neka zemlja koja nije lojalna institucijama. Želimo biti unutra. Dio smo kluba", rekao je.

Mađarski premijer želi ukinuti Trumpove sankcije ruskoj nafti

Viktor Orbán rekao je da će sljedeći tjedan u Washingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarati o novim američkim sankcijama ruskoj nafti. Naime, Mađarska uvelike ovisi o ruskoj nafti i plinu, a bez njih bi cijene energije u toj zemlji mogle naglo porasti i uzrokovati nestašice.

Sjedinjene Države su prošli tjedan uvele sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim tvrtkama, Rosnjeftu i Lukoilu, a prvu je EU stavila na crnu listu.