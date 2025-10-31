Pukla ljubav? Lacković objasnio zašto je okrenuo leđa vladajućima
Piše Sabina Tandara Knezović/DNEVNIK.hr,
31. listopada 2025. @ 14:18
Saborski zastupnik Željko Lacković pojasnio je zašto nije dao podršku vladajućima.
Saborski zastupnik Željko Lacković prekinuo je šutnju. Stao je pred kamere i objasnio zašto je okrenuo leđa vladajućima, tako što nije digao ruku za izmjene zakona o kaznenom postupku. Nije istina, kaže, da je uvjetovao lokalnim temama. Zakon nije podržao, poručio je, jer se kao odvjetnik s njim ne slaže.