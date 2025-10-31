Pukla ljubav? Lacković objasnio zašto je okrenuo leđa vladajućima

Saborski zastupnik Željko Lacković prekinuo je šutnju. Stao je pred kamere i objasnio zašto je okrenuo leđa vladajućima, tako što nije digao ruku za izmjene zakona o kaznenom postupku. Nije istina, kaže, da je uvjetovao lokalnim temama. Zakon nije podržao, poručio je, jer se kao odvjetnik s njim ne slaže.

"Većina se ne lomi na pojedinom zakonu nego na izglasavanju proračuna ili ne znam povjerenja vladi ali u ovom kontektstu samo sam razmišljao svojom glavom", rekao je Lacković.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže:

"Ne možemo govoriti o tome da nije dao podršku, nego je u ovom slučaju bio suzdržan.

To se, čvrsto vjerujem, neće odraziti na buduću suradnju i mogu vam reći da je parlamentarna većina stabilna".