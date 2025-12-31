CIA zgrožena, Trump prekršio pravilo svojih prethodnika: "Zavladalo je opće zaprepaštenje"

Američki predsjednik Donald Trump prvi je put u radijskom intervjuu 26. otkrio da je SAD napao luku u Venezueli: “Uništili smo veliko postrojenje ili objekt gdje brodovi dolaze i odlaze." Nekoliko dana kasnije dodao je da je meta bilo mjesto gdje se droga zapravo utovaruje na brodove.

Na pitanje tko je izveo napad Trump je prvo rekao da ne želi otkriti, no američki mediji, uključujući CNN, izvijestili su 30. da je napad ranije ovog mjeseca izvela američka Centralna obavještajna agencija (CIA) što je potvrdilo nekoliko dužnosnika Trumpove administracije.

Ovo je bio prvi američki kopneni napad na Venezuelu i prva javno priznata operacija CIA-e otkako je predsjednik Trump prošlog listopada odobrio tajne operacije špijunske agencije unutar Venezuele.

Međutim, prošle američke administracije rijetko su javno spominjale operacije CIA-e u inozemstvu, nastojeći izbjeći kontroverze povezane s korištenjem inozemnih resursa što bi moglo biti pravno problematično.

U CIA-i zgroženi

Wall Street Journal piše, a prenose drugi svjetski mediji, da Trumpovo javno otkrivanje "označava jasno odstupanje od praksi prethodnih predsjednika, koji su rijetko spominjali napade dronovima ili druge tajne operacije".

Zbog svega toga, sadašnji i bivši dužnosnici CIA-e izražavaju nezadovoljstvo Trumpovim otkrivanjem operacija obavještajne agencije koje bi trebale ostati tajne ili se barem ne tako javno i otvoreno povezivati s američkom vladom.

Mark Polimeropoulos, bivši visokopozicionirani operativac CIA-e, rekao je da u takvim slučajevima američka vlada nastoji javno poreći umiješanost, istovremeno šaljući poruku ciljanom režimu da su "dodatni napadi mogući bilo gdje i bilo kada“.

"Među bivšim obavještajnim dužnosnicima vladalo je gotovo opće zaprepaštenje što je predsjednik Trump odlučio otkriti ono što je gotovo sigurno bila tajna akcija obavještajne zajednice", izjavio je Polymeropoulos.

Predsjednik Venezuele Nicolás Maduro nije javno odgovorio na napad CIA-e ranije ovog mjeseca, što je navelo Trumpa da procijeni da bi bilo bolje javno otkriti operaciju kako bi se poslala jasna poruka.

Međutim, ostaje upitno mogu li napadi dronova CIA-e na dokove za trgovinu drogom sami po sebi postići promjenu režima u Venezueli što je Trumpov cilj.

"Maduro se vjerojatno neće osjećati ugroženim tajnim operacijama niskog intenziteta usmjerenim na organizacije za trgovinu drogom“, smatra analitičar Jeff Ramsay iz Atlantskog vijeća.

Iako su operacije CIA-e odabrane kako bi se izbjegle kontroverze oko potrebe za odobrenjem Kongresa za velike vojne operacije protiv Venezuele, takve mjere nisu dovoljne za postizanje cilja promjene režima.

Osim toga, dok je CIA prethodno provodila operacije promjene režima u Gvatemali, Čileu i Nikaragvi, trenutne operacije analiziraju se kao prilagođavanje protuterorističkih taktika korištenih tijekom protekla dva desetljeća kako bi ciljale organizacije za trgovinu drogom. Drugim riječima, svrha takvih operacija, koje zamjenjuju rad tijela za provođenje zakona, u najboljem je slučaju razbijanje mreža. Meta koju je uništila CIA navodno je bila luka u kojoj se sumnjalo da venezuelanska kriminalna skupina Tren de Aragua skladišti drogu i priprema je za utovar na brodove.

Tijekom administracija Georgea W. Busha i Baracka Obame, CIA je redovito izvodila napade dronovima na terorističke organizacije u Pakistanu, Jemenu, Somaliji i drugdje. Američko Ministarstvo obrane trenutno ima nekoliko dronova MQ-9 Reaper opremljenih raketama Hellfire raspoređenih u bazi u Portoriku.

Razotkrivanjem pojačava pritisak na Madura?

New York Times je izvijestio da, iako je predsjednik Trump pojačao javni pritisak na Madura otkrivanjem operacija CIA-e, SAD također osjeća teret dugotrajnog raspoređivanja mornarice na Karibima.

SAD je trenutno rasporedio skupinu nosača zrakoplova koju predvodi Gerald Ford i ekspedicijsku udarnu skupinu s amfibijskim jurišnim brodom Iwo Jima, što je Trump opisao kao "najveću flotu u povijesti Južne Amerike koja je okružila Venezuelu". Međutim, neki članovi posade već su na moru više od šest mjeseci, piše NYT.

U početku pokrenuta kao operacija presretanja droge koja se slijeva u SAD, ova se kampanja proširila u “potpunu pomorsku blokadu” usmjerenu na ilegalne tankere s naftom pod američkim ekonomskim sankcijama. Osim svrgavanje Madurova režima, cilj je i kako je Trump rekao, omogućavanje američkim tvrtkama pristup ogromnim rezervama nafte u Venezueli.

Međutim, za sada nema znakova da će se Maduro, čije je gospodarstvo pod velikim pritiskom, povući s vlasti. Trumpova administracija također nije riješila potencijalni kaos ili mjere za upravljanje situacijom ako Maduro bude svrgnut.