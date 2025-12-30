U Novu godinu ulazimo s minusima, upozorenje na snazi: "Nemojte se junačiti"

Ako ste planirali doček Nove godine na otvorenom - vrijeme vam neće pokvariti planove, otkriva meteorolog Nove TV, Darijo Brzoja. Nažalost, neće biti ni baš toplo, ali veselja sigurno neće nedostajati.

Prvi dio Silvestrova većinom vedro, ali hladno. Najviša temperatura, oko 1, 2 sata poslijepodne bit će vrlo blizu nule, u unutrašnjosti tek koji stupanj u plusu, u gorju najizglednije cijeli dan ispod ništice, dok će na moru biti maksimalno 7 stupnjeva. Prijepodne će još biti na udare olujne bure, a sredinom dana u Slavoniji i Baranji jakog sjeverozapadnog vjetra.

U novogodišnjoj noći, na sam doček Nove godine, prije svega u Podravini i na istoku zemlje moguća je poneka pahulja snijega. Temperatura će u mnogim kopnenim krajevima navečer biti 3 ili 4 stupnja ispod ništice. U Lici moguće i -8.

"Na snazi i upozorenje na opasnost od hladnog vala. Nemojte se junačiti, topla odjeća i naravno obuća je obavezna", upozorio je meteorolog.

Na Jadranu će svakako biti manje hladno nego na kopnu, a u svim dijelovima Hrvatske moći ćete uživati u novogodišnjem programu Nove TV iz topline svoga doma.

Detaljnu prognozu pogledajte u prilogu.