Trump: Izveli smo prvi kopneni napad na Venezuelu!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD izveo prvi kopneni napad na Venezuelu - i to na Badnjak.

"Imaju veliku tvornicu ili veliki objekt odakle dolaze brodovi. Prije dvije noći smo ga uništili. Jako smo ih udarili", rekao je Trump, ne precizirajući na koji je objekt točno mislio.

Venezuelanska vlada nije potvrdila napad, koji bi mogao biti prekretnica u sve napetijoj situaciji na Karipskom moru. Snimka na X-u koja se pojavila na Badnjak prikazuje eksploziju u saveznoj državi Zulia u Venezueli, blizu Maracaiba, drugog najvećeg grada u zemlji.

El 24Dic reportamos el incendio de la empresa Primazol en la zona industrial de San Francisco, Zulia. Es prudente decir que aún no sabemos qué inició el fuego.



Pobladores NO vieron nada extraño, ni drones, ni carros, ni presencia de extranjeros. Cuidado con raras hipótesis. pic.twitter.com/2zy2yZKVKy — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) December 29, 2025

Primazol, tvrtka za proizvodnju kemikalija u tom području, u ponedjeljak je u izjavi izjavila da je u jednom od njezinih skladišta ujutro 24. prosinca izbio požar te je "kategorički odbacila" sugestije da je požar posljedica američkog napada, prenosi The Telegraph.

Od početka rujna, američke snage potvrdile su oko 29 napada na brodove koje optužuju za prijevoz ilegalnih droga u SAD, ubivši 105 ljudi. Trumpova administracija je također zaplijenila najmanje dva "broda duhova" optužena za ilegalni prijevoz sirove nafte kao dio potpune pomorske blokade osmišljene kako bi se prekinula ekonomska linija spasa venezuelskog predsjednika.

Trump ni ranije nije skrivao svoju namjeru da svrgne s vlasti predsjednika Nicolasa Madura, za kojeg njegova administracija tvrdi da je vođa narko-bande Cartel de los Soles. U kolovozu su SAD povećale nagradu za njegovu glavu na 50 milijuna dolara. Do sada se činilo da se Trump suzdržava od izravnog sukoba s Madurom, umjesto toga nastojeći ga oslabiti gušenjem prihoda njegove zemlje od nafte.

Ipak, već je ranije prijetio kopnenim napadom, a prošlog mjeseca su visoki vojni dužnosnici predstavili američkom predsjedniku mogućnosti vojne intervencije u regiji. U listopadu je Trump potvrdio da je ovlastio CIA-u za provođenje tajnih operacija u Venezueli, a nedavno je Madura upozorio da "ne igra grubo".

"Ako želi nešto učiniti, ako bude igrao grubo, bit će to posljednji put da će se ikada moći praviti snažan", rekao je Trump prošlog ponedjeljka.